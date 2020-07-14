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GeriFutbol Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında 17 Temmuz Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadığı belirtildi.

Antrenmanın koşu çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

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