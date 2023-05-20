Galatasaray geleceğine temel attı! Kemerburgaz'da gövde gösterisi

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Florya'dan taşınacak olan Galatasaray’ın yeni yuvası olacak Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nin temel atma töreni, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda; başkan Dursun Özbek, eski başkanlar, yöneticiler, sporcular ve camianın önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal, Burak Elmas’ın yanı sıra takımın eski teknik direktörü Fatih Terim’in de hazır bulunduğu törende bu tesisin gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan birisi olacağını belirten Dursun Özbek, şunları söyledi:

Galatasaray terbiyesiyle, iyi insan ve iyi sporcular yetişecek

“Aslında bu töreni Florya tesisimizin açılış yıldönümü olan 22 Şubat’ta yapacaktık. Deprem felaketi sebebiyle bunu erteledik, bugün yapıyoruz. Gördüğünüz üzere inşaat ilerledi, tesisimizde binalar yükselmeye başlamış durumda. Cumhuriyetimizin 100. yılında temeli atılan bu tesis, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan birisi olacaktır. Burası, Galatasarayımızın yeni yeteneklerinin yetiştiği, pırıl pırıl geleceği olacaktır. Gençlerimiz burada Galatasaray gelenekleri ve terbiyesiyle, iyi insan ve iyi sporcu olarak da yetiştireceklerdir"

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Bir an önce tamamlayıp yıl sonundan önce taşınacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tören sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise, “Buranın stadımıza çok yakın olması, arazimizin büyük olması, çok büyük bir özellik. Çünkü buraya sadece futbol takımı ve akademiyi değil, diğer branşlarımızın bazılarını da getirmek istiyoruz. Galatasaray’da bu tesisleşmenin yapılması çok önemli ve zaruriydi. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Florya’dan taşınmak zorundayız. Orada bir projemiz var. Onun için bu tesisi, bu sene sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyoruz. Sene sonundan önce buraya taşınacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'la gurur duyuyoruz, yeni tesisler hayırlı uğurlu olsun

G.Saray'ın eski başkanları yeni tesislerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

· ALP YALMAN: “Böyle bir günde karşınızda olmak inanamayacağınız kadar büyük gurur veriyor.”

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· FARUK SÜREN: “Burada yeni ve çağdaş bir tesis yapılıyor. Burada olduğum ve Galatasaraylı olduğum için gurur duyuyorum.”

· ADNAN POLAT: “İnşallah burada G.Sarayımız, Türk sporuna çok önemli sporcular yetiştirir. Büyük başarılarla ülkemizi temsil ederler.”

· ÜNAL AYSAL: “G.Saray’ın geçmişi, G.Saray’ın geleceğinin bir garantisi olmuştur. Bu binaya üst üste koyacağımız her taş bizim istikbalimiz.”

· BURAK ELMAS: “Bu güzel tesisin camiamıza hayırlı uğurlu olmasını, nice başarılar getirmesini temenni ediyorum.”

OKAN BURUK HASTALIĞI NEDENİYLE TÖRENDE YOKTU

G.Saray camiası dün Kemerburgaz’da buluştu. Kulübün eski futbolcuları Song, Capone, Ümit Karan, Sabri Sarıoğlu, Emre Aşık’ın yanı sıra mevcut kadrodan Kerem, Gomis ve Muslera da törendeydi. Kadın basketbol takım kaptanı Işıl Alben de anlamlı günde hazır bulundu. Teknik Direktör Okan Buruk’un ise hastalığı nedeniyle törene katılamadığı ifade edild

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FATİH TERİM İLE ÜNAL AYSAL 10 YIL SONRA YAN YANA GELDİ

Kemerburgaz Tesisleri’nin temel atma töreni uzun süredir bir araya gelmeyen isimleri de buluşturdu. Eski başkan Ünal Aysal ile 2013’te görevine son verdiği Fatih Terim 10 yıl sonra bir araya geldi. Yine alınan 2021-22 sezonunun ortasında tecrübeli hocayla yolları ayıran eski başkan Burak Elmas ile Terim de 1.5 yıl sonra yan yana geldi