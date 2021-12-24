Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman? İşte müsabakadan detaylar...

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Şu ana kadar 22 puan toplayabilen Antalyaspor ise 14. sırada yer alıyor. İşte, Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçının ayrıntıları...

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor 25 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul'da karşılaşacak.

Süper Lig'in ilk devresinin son maçında deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray toplamda 61, Süper Lig'de ise 51'inci kez birbirlerine rakip olacak. Kırmızı beyazlı ekipte zorlu maç öncesi 5 oyuncunun sakatlığından dolayı forma giymesi beklenmezken Antalyaspor, 11 yıl sonra ise deplasmanda kazanarak sezonun ilk devresini moralli kapatmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de 18 hafta sonunda 22 puanla 14'üncü sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sabah yapacağı antrenmanın ardından tamamlayacak. Kırmızı beyazlı ekip saat 16.30'da uçakla maçın oynanacağı İstanbul'a hareket ederek maç saatini bekleyecek. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, rakibi Galatasaray ile toplamda 61, Spor Toto Süper Lig'de ise 51'inci randevuya çıkacak. Akreplerde maç öncesi 5 oyuncu sakatlığından dolayı forma giymesi beklenmezken, 11 yıl sonra sarı kırmızılı ekibi yenerek sezonun ilk devresini moralli kapatmayı hedefliyor.

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GALATASARAY SAHASINDA FARKLI ÜSTÜN

Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi sarı kırmızılı ekip daha önce 60 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar, geride kalan maçlarda rakibine karşı 8 galibiyet, 17 beraberlik ve 35 yenilgi aldı. İstanbul'da oynanan 29 maçta ise, Antalyaspor 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 50 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Antalyaspor, 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 30'da yenilgi aldı.

EN GOLLÜ MAÇTA 8 GOL

Akdeniz ekibi Antalyaspor ile Galatasaray ilk kez 1981-1982 yılında Türkiye Kupası maçında karşı karşıya gelirken, mücadeleden Galatasaray 1-0 üstün ayrılan taraf oldu. Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi Galatasaray arasında oynanan 60 maçta en çok golün atıldığı iki maç ön plana çıkıyor. 1986-1987 yılında Türkiye Kupası maçında oynanan ve 6-2 sarı kırmızılıların üstünlüğüyle sona eren maç ile 1999-2000 yılında yine Türkiye Kupası maçında normal süresi 3-3 biten ve uzatmalarda Galatasaray'ın 5-3 galibiyetiyle biten maçlarda atılan toplam 8 gol iki takım arasında en gollü geçen maçlar olarak kayıtlara geçti. Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray arasında en farklı biten maçlar ise, 1994-1995, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Süper Lig'de oynanan ve Galatasaray'ın 5-0 üstünlüğü ile sona eren maçlar oldu.

ANTALYASPOR 56, GALATASARAY 116 GOL ATTI

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Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray arasında 1981-1982 sezonundan bu yana oynanan 60 maç sonunda iki takım toplam 172 gol kaydetti. Antalyaspor rakibinin kalesine 56 gol atma başarısı gösterirken, Galatasaray ise 116 golle kırmızı beyazlılara karşılık verdi.

5 OYUNCU SAKAT

Kırmızı beyazlı takımda zorlu Galatasaray maçında 5 oyuncu sakatlığından dolayı forma giymesi beklenmiyor. Antalyaspor'da Ufuk Akyol, Enzo Crivelli, Harun Alpsoy, Doğukan Nelik ve Hakan Özmert'in sakatlıklarından dolayı sarı kırmızılılara karşı forma giymesi beklenmiyor. Kırmızı beyazlılarda kaleci Boffin ile Güray Vural'ın maçta kart görmeleri durumunda sezonun ikinci devresinin ilk maçı olan Göztepe'ye karşı cezalı duruma düşecek.

POLİ CEZALI

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Antalyaspor'da zorlu Galatasaray maçında İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşerek forma giyemeyecek. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Antalyaspor adına ligde 14 maçta forma giyerken 2 asiste imza attı.

HEDEF; 11 YIL SONRA DEPLASMANDA KAZANMAK

Takımın başına futbol sorumlusu olarak Nuri Şahin'i getiren Fraport TAV Antalyaspor, sezonun ilk devresinin son maçında Galatasaray'ı yenmeyi hedefliyor. Kırmızı beyazlı ekip, Galatasaray'a karşı İstanbul'da son galibiyetini 2009- 2010 yılında 2-1 kazanarak elde ederken, tek hedef ise 11 yıl sonra galip gelerek devreyi mutlu kapatmak.