Galatasaray Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Potada derbi heyecanı!

Basketbolseverler bu hafta kritik bir maçı izleyecek. Galatasaray ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi. İşte, Galatasaray Fenerbahçe Beko basketbol maçı hakkında son durum...

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, 2 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.