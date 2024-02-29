Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında tribünlerden tepki! Okan Buruk 45 dakika dayanabildi

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Karagümrük, kupada yarı finale yükseldi.

OKAN BURUK'TAN ROTASYON

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yoğun maç fikstüründe kupada rotasyona gitti ve son oynadıkları Antalyaspor karşılaşmasına göre 11'de 6 değişiklik gerçekleştirdi. Buruk; Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Carlos Vinicius'un yerine Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira ve Wilfried Zaha'ya görev verdi.

Galatasaray'da dünkü antrenmandan ağrıları olan Mauro Icardi ile sakatlıkları devam eden Hakim Ziyech ile Serge Auirer kadroda yer almadı.

BARIŞ ALPER BU KEZ EN UÇTA

Okan Buruk, Fatih Karagümrük mücadelesinde Barış Alper Yılmaz'ı forvette görevlendirdi. Bu sezon birçok pozisyonda görev alan ve oynadığı mevkilerde de başarılı performans sergileyen Barış Alper, son yaptıkları Antalyaspor karşılaşmasında ise sağ bekte başlamıştı.

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OLIVEIRA VE ZAHA DÖNDÜ

15 Aralık'taki antrenmanda fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında sakatlık yaşayan ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sahalara dönen sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, iyileştikten sonra yavaş yavaş maçlarda süre almaya başlamıştı. Bu sezon en son Pendikspor'a karşı 11'de başlayan Oliveira, Karagümrük karşılaşmasıyla 18 maç sonra 11'de görev aldı.

Wilfried Zaha da Karagümrük mücadelesine 11'de başladı. Bu sezon son olarak Bandırmaspor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında 11'de süre alan Zaha, daha sonra 3'ü Süper Lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 5 maç sonra 11'de sahaya çıktı.

NET FIRSATLAR KAÇTI, TETE'YE TEPKİ

Sağ açıkta kendisine görev verilen Tete'nin performansı çok konuşuldu. Brezilyalı futbolcu, 9, 40 ve 44. dakikalarda bulduğu fırsatlardan yararlanamadı.

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TRİBÜNLERDEN ISLIK

Rams Park'ı dolduran taraftarlar, Tete'nin kaçırdığı fırsatlar sonrasında ıslıkla tepki gösterdi.

OKAN BURUK DEVREDE ÇIKARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tete'yi Fatih Karagümrük maçının devre arasında oyundan aldı. Tete'nin adının anons edildiği anda yeniden ıslık seslerinin yükseldiği duyuldu.