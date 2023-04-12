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Galatasaray, Eurocup'ta ikinci oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Eurocup#Asvel
Galatasaray, Eurocupta ikinci oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 21:42

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Eurocup Kadınlar Finali'nde 95-56 kaybettiği ilk maçın rövanşında LDLC Asvel'e sahasında 85-57 yenilerek 2. oldu

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Eurocup Kadınlar Finali’nde 95-56 kaybettiği ilk maçın rövanşında LDLC Asvel’e sahasında 85-57 yenilerek 2. oldu.

Karşılaşmanın en skorer ismi Galatasaray’da 21 sayı kaydeden Teaira McCowan olurken, Fransız ekibinde Marine Johannes 20 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Paulo Marquez, Viola Györgyi, Beniamino Manuel Attard

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Işıl Alben 3, Nacickaite 8, Prince 2, Stevens 4, McCowan 21, Pelin Bilgiç 4, Jurjane 5, Pulvere 2, Merve Uygül 2, Meltem Yıldızhan 6

LDLC Asvel: Williams 13, Johannes 20, Dietrick 11, Chartereau 10, Gruda 11, Ciak 4, Quevedo 10, Jocyte 3, Tshibuabua 3, Dibanzilua 

1’İNCİ PERİYOT: 13-23

İLK YARI: 27-55

3’ÜNCÜ PERİYOT: 42-71

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#Galatasaray#Eurocup#Asvel

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