Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 8 pozitif vaka! 2 maç ertelendi

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Galatasaray, takımdaki 8 koronavirüs vakası nedeniyle MHP Riesen Ludwigsburg ve Hapoel Holon maçlarının ertelendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı için bugün karşılaşmanın oynanacağı Almanya’nın Stuttgart şehrine hareket etmesi planlanan Erkek Basketbol Takımımızın yapılan Covid-19 testlerinde yedi sporcu ve bir personel olmak üzere sekiz pozitif sonuca rastlanmıştır. Test sonucu pozitif olanların izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmış olup; 31 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan MHP Riesen Ludwigsburg karşılaşması 14 Mart 2022 tarihine, 3 Şubat Perşembe günü oynanması planlanan Hapoel Holon karşılaşması ise 2 Mart 2022 tarihine ertelenmiştir." denildi.