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Galatasaray efsanesi Popescu'dan Cicaldau ve Morutan açıklaması

#Galatasaray#Popescu#Morutan
Galatasaray efsanesi Popescudan Cicaldau ve Morutan açıklaması

Galatasaray'ın altın sezonlarında takımın en önemli isimlerinden birisi olan eski Rumen futbolcu Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray efsanelerinden birisi olan eski Rumen futbolcu Gheorghe Popescu, Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau hakkında açıklamalarda bulundu. DigiSport'a konuşan Popescu, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da eski ekipten kimin kaldığını bilmiyorum. Fatih Terim, Galatasaray'ın başındayken kendisiyle görüşmüştüm. Morutan ve Cicaldau için çok umutlu olduklarını söyleyebilirim. Takıma bir yabancı transfer edilince böyle oluyor. Barcelona'ya gittiğimde Cruyff'un bana, 'Seni buraya fark yaratman için getirdim, elinden geleni yap.' dediğini hatırlıyorum. Umarım ikisi de Galatasaray'da güzel işler yaparlar. Bir Rumen olarak ikisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor."

Alexandru Cicaldau, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı ve 5 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılarla bu sezon 28 resmi maça çıkan Morutan ise 3 gol - 4 asist yaptı.

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#Galatasaray#Popescu#Morutan

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