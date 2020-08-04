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GeriBasketbol Galatasaray Doğa Sigorta, Zach Hankins'i kadrosuna kattı
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 17:05,Son Güncelleme:

Galatasaray Doğa Sigorta, Zach Hankins'i kadrosuna kattı

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Galatasaray Doğa Sigorta, Zach Hankins'i kadrosuna kattı
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Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Zach Hankins'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zach Hankins ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 Temmuz 1996, Michigan doğumlu 2.11'lik oyuncu için, "Oyuncumuza hoş geldin dileklerimizi iletir, sağlık ve başarı dolu bir sezon temenni ederiz." denildi.

Galatasaray Doğa Sigorta, Zach Hankinsi kadrosuna kattı

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