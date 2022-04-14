Galatasaray Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda? 

Haberin Devamı

Medyaya ve taraftarlara açık olarak oynanacak bu anlamlı maçın bilet fiyatları Doğu Tribünü 50 TL ve 100 TL, Kuzey Kale arkası 25 TL olarak belirlendi. toplanacak yardımın artması adına loca ve kombine kartları bu maçta geçerli olmayacak.

Bugün Dinamo Kiev ile oynanacak yardım karşılaşması başta olmak üzere Süper Lig’de geride kalan 6 haftada A Takım kadrosuna dahil edilen genç oyunculara şans verilmesi bekleniyor. Bu sezon ligde, Avrupa’da ve kupada erken havlu atan Galatasaray’da hedef artık gençleri kazanmak. Ligde hiçbir iddiası kalmayan, derbide de yokları oynayan sarı kırmızılılar kalan haftalarda gençleri yani geleceğini kurtarmak istiyor.

Bu konuda teknik heyet de adım atarak U19 takımında görev alan Beknaz Almazbekov ve Ayhan Akman’ın oğlu Hamza Yiğit Akman’ı A takım ile antrenmana çıkardı. Bu sayı her geçen artacak ve kalan haftalarda bu iki isim ile birlikte A takım kadrosunda yer alan Işık Kaan Aslan, Selman Faruk Dibek ve Özgür Baran Aksaka, Zeki Mert Saki Emir Tintiş’nın daha fazla şans bulması hedefleniyor.

Bugün D.Kiev oynanacak yardım maçında da başta bu sezon fazla şans bulamayan Morutan’ın yanı sıra gençlere şans verilmesi bekleniyor.