Galatasaray, Derrick Köhn ayrılığını resmen açıkladı!

Galatasaray'da beklenen ayrılık açıklandı. Sarı-kırmızılılar, Derrick Köhn'ün ayrılığını KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.

İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır.

KÖHN'DEN VEDA MESAJI

Geldiğim ilk günden beri Galatasaray'ın başarısı için çalıştım ve bu formayı giymekten dolayı her zaman onur duydum. Sarı kırmızılı taraftarların önüne çıkmak, bu büyük camiaya hzmet etmek benim için her zaman büyük bir keyif oldu. Hayatımda unutamayacağım günleri burada yaşadım ve şu an kısa süre için buradan ayrılıyorum ama her zaman söylediğim gibi En büyük Cimbom! Başarılar Galatasaray.

