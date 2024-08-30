Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Eksikler...

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Eşi İngiltere’de doğum yapan Gabriel Sara özel izinli olduğu için kamp kadrosuna alınmadı. Takımdan ayrılmaları beklenen Köhn ve Zaha'nın yanı sıra Sergio Oliveira da kadroya dahil edilmedi.

Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victoe Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı.