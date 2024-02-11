Galatasaray derbiyi son nefeste kazandı! Beşiktaş'tan penaltı tepkisi

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Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında Beşiktaş United Payment ile karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray geriden gelerek 2-1 kazandı.

Beşiktaş, maçın 78. dakikasında Halilaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise 82. dakikada Benan Altıntaş ve 89. dakikada Ebru'nun golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 49 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise 32 puanda kaldı.

Galatasaray bir sonraki hafta Amed deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise Gaziantep Asya ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI TEPKİSİ

Beşiktaş, Galatasaray maçının ardından skor 1-0 iken Elif'in Galatasaray ceza sahası içinde yer kaldığı pozisyonu paylaşarak tepki gösterdi.

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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güncel soru geliyor. Penaltı nedir? Penaltı ne zaman verilir?" ifadelerine yer verildi.