Canlı | Galatasaray Denizlispor maçı

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 19 haftanın birini bay geçen Galatasaray, 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 19. haftayı 33 puanla dördüncü sırada bitirdi. Yukatel Denizlispor ise ligde çıktığı 18 maçın 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 10'unu kaybetti. Yeşil-siyahlı takım 14 puanla 19. haftayı son sırada tamamladı. İşte, Galatasaray Denizlispor maçına dair tüm bilgiler...

GALATASARAY 2-0 DENİZLİSPOR

GOL: 8' Emre Akbaba, 17' Feghouli

İlk yarı oynanıyor...

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1' Galatasaray ilk dakikadan etkili geldi. Feghouli kale sahası sağından sıfıra inip içeri çevirdi, kaleci Pantilimon topu kontrol etti.

4' Savunmadan dönen topta Babel bekletmeden kaleci düşündü, top yandan dışarı gitti.

6' Savunma arkasına sarkan Sacko'yu faulle durduran Taylan sarı kart gördü.

7' Rodallega'nın kullandığı frikikte top Muslera'da kaldı.

8' Feghouli'nin savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Belhanda ortaya çevirdi, Emre Akbaba penaltı noktası üzerinden vuruşunda topu ağlara gönderdi.

13' Belhanda, savunmanın arkasına gönderdiği topla Linnes'i kaçırdı, Muhammet son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

17' Linnes'in sağ kanattan ceza alanına çevirdiği top Babel'e geldi, savunmanın müdahalesiyle sağ çaprazda topu önünde bulan Feghouli düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

26' Sağdan bindiren Feghouli'nin içeri çevirdiği topu Babel'den önce Dossevi kesti.

31' Marcao'ya faul yapan Rodallega sarı kart gördü.

35' Denizlispor gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Recep'in vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Arda, Babel

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Dossevi, Recep, Murawski, Sacko, Rodallega, Sagal

Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray ile Denizlispor arasındaki maç Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.

EV SAHİBİNDE SANTRFOR SIKINTISI

Galatasaray'da Yukatel Denizlispor maçı öncesinde santrfor sıkıntısı yaşanıyor.

Takımın santrforlarından Radamel Falcao sakatlığı, Mbaye Diagne ise cezası nedeniyle maçın kadrosunda bulunamayacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in bu bölgede görevlendirdiği Oğulcan Çağlayan da sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

MUSLERA GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın maçta görev alıyor.

Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, 7 ayı aşkın süre sonra takımdaki yerini aldı.

İKİ EKİP ARASINDAKİ 41. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 40 maçın 26'sını Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı takımın toplam 74 golüne, Denizli ekibi 36 golle karşılık verdi.

Geçen sezon Denizlispor sahasındaki müsabakayı 2-0 kazanırken, Galatasaray ise İstanbul'daki müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 20 kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan maçlarda Galatasaray 14, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, evinde attığı 42 gole karşılık, kalesinde 17 gol gördü.

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