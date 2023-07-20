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Galatasaray, Cedric Bakambu'ya kavuşuyor! İstanbul'a geliş günü...

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#Galatasaray#Transfer#Bakambu
Galatasaray, Cedric Bakambuya kavuşuyor İstanbula geliş günü...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 21:24

Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'ya kavuşuyor. 32 yaşındaki futbolcu yarın İstanbul'a gelecek.

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Galatasaray, Cedric Bakambu'ya kavuşuyor. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray ile anlaşan Demokratik Kongolu golcü yarın(Cuma günü) sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

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40 MİLYON EUYROYA ÇİN'E TRANSFER OLDU

Türkiye’de daha önce Bursaspor forması giyen Bakambu, Timsah’tan 7.5 milyon Euro’ya Villarreal’a trans fer olurken İspanyol ekibindeki geçirdiği 2.5 sezonun ardından 40 milyon Euro’luk bonservis karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan’ın yolunu tutmuştu.

Bakambu Çin’deki 4 yılının ardından bedelsiz olarak önce Marsilya sonra da Olympiakos’ta forma giydi.

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#Galatasaray#Transfer#Bakambu