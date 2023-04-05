Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Finali ilk maçında mağlup

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Çağdaş Faktoring#Eurocup#Basketbol
Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Finali ilk maçında mağlup
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 22:56

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar Finali ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fransa temsilcisi LDLC Asvel’e 95-56 mağlup oldu.

Haberin Devamı

Karşılaşmanın en skorer ismi LDLC Asvel’den 23 sayıyla Marine Johannes oldu. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, EuroCup Kadınlar Finali rövanş karşılaşması öncesi avantajı kaptırdı. Rövanş karşılaşması 12 Nisan Çarşamba TSİ 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

LDLC Asvel - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 95-56
İSTANBUL, (DHA)-
SALON: Astroballe
HAKEMLER: Gvidas Gedvilas, Cecilia Toth, Marek Kukelcik
LDLC ASVEL: Chartereau 11, Ciak 4, Dietrick 14, Quevedo 9, Williams 20, Gruda 6, Jocyte 6, Johannes 25
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Işıl Alben 9, Jurjane 9, Nacickaite 9, Prince 11, Stevens 6, McCowan 12, Pelin Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez
1’İNCİ PERİYOT: 27-19
İLK YARI: 50-28
3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-40
5 FAUL: 38.00 McCowan (Galatasaray)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Çağdaş Faktoring#Eurocup#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım?

#Diş Sağlığı
Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı

Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi! 'Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı'

#Cep Telefonu
Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı Kiracısına Evden çıkma diye yalvarmaya başladı

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı! Kiracısına "Evden çıkma" diye yalvarmaya başladı

#Kiracı