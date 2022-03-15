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Galatasaray - Beşiktaş maçında Larin - Nelsson pozisyonu penaltı mıydı? VAR müdahale edebilir miydi?

#Derbi#Galatasaray#Beşiktaş
Galatasaray - Beşiktaş maçında Larin - Nelsson pozisyonu penaltı mıydı VAR müdahale edebilir miydi

Yayıncı kuruluştaki beIN Trio programında derbinin en çok konuşulan hakem kararı tartışıldı. Eski hakemlerden Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu da pozisyonla ilgili görüş bildirdiler. İşte Larin - Nelsson pozisyonuyla ilgili öne çıkan görüşler...

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Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports 1'de yayınlanan beIN Trio programında hakem yorumcuları Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu yorumladılar.

Mücadelenin en fazla tartışılan anlarındna biri de Larin'in uzatma anlarında penaltı beklediği pozisyon oldu. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda devam kararı verdi. Hakem hocaları tartışılan pozisyonu yorumlarken yayıncı kuruluşta görev alan eski hakemlerden Lale Orta ve Bülent Yıldırım, Nelsson'un hamlesinin penaltı olduğunu dile getirdi. Deniz Çoban ise,  "Nelsson anlık tutup bırakıyor. Beşiktaşlı oyuncunun hareketini kısıtlamıyor. Dengesini kaybettiği için düşüyor. Penaltı verilmemesi daha doğru." dedi.

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Bülent Yıldırım buna karşı görüş olarak, "İki hamle var. Topla oynamak isteyen kim? Larin. Önce Nelsson yoklama yapıyor. Yine de Larin topu kontrol ediyor. Sonra bir de arkadan formayı çekiyor. Zamanlaması kısa olsa da düzeltip vurma hamlesini engelliyor. Topa doğru ivmeyi engelleyen bir hamle. Bu fair mi? Hayır. Adil mücadele var mı? Hayır. Bu pozisyon çok net penaltı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Beşiktaş maçında Larin - Nelsson pozisyonu penaltı mıydı VAR müdahale edebilir miydi

Larin'in penaltı beklediği pozisyonda VAR müdahale edebilir mi?

Lale Orta: VAR bu pozisyonda karışamaz. Mevcut protokol çerçevesinde müdahale edemez.

Deniz Çoban: VAR ile bu pozisyonun bir alakası yok. Çekme daha kuvvetli olsa belki VAR çağırabilirdi.

Bülent Yıldırım: Burada penaltıyı hakem verebilir. VAR müdahale edemez.

ÇAKAR VE TOROĞLU 'PENALTI' DEDİ

İşte pozisyonla ilgili diğer yorumlar

Ahmet Çakar: "Aferin MHK. Genç hakemler dediniz. Tecrübeli hakemleri elediniz. Beşiktaş'ın son dakikadaki penaltısını yediniz!"

Erman Toroğlu: "Çok net bir penaltı pozisyonu. VAR neden çağırmadı bilmiyorum."

Gökhan Keskin: "Penaltı verilmeliydi"

Reha Kapsal: "Bana göre penaltı değil."

Levent Tüzemen: "Verilse ucuz bir penaltı olurdu."

 

 

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