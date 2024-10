Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi unutulmaz isimlerden kehanet: Derbinin favorisi belli! Kalite farkı çok açık

Haberin Devamı

Süper Lig’in namağlup ekiplerinden olan Galatasaray ile Beşiktaş, dev derbide karşı karşıya gelecek. 25 puana sahip olan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda avantajını sürdürmek için rakipleriyle arasındaki puan farkını daha da açmak istiyor. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde geçen sezondan daha farklı bir görüntü çizen siyah-beyazlı ekip ise şampiyonluk yarışından kopmama peşinde. İki takımın efsanevi isimlerinden olan ve kulüpleriyle birçok başarıya imza atan eski milli futbolcular Erdal Keser ile Rahim Zafer, kritik 90 dakika öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu.

ERDAL KESER: TÜRKİYE’DE GALATASARAY’A KARŞI ŞU AN HERHANGİ BİR RAKİP YOK!

Galatasaray’da çok başarılı ve kaliteli bir ekip var. Teknik direktör Okan Buruk, çok iyi işler başarıyor çünkü böyle bir ekibi idare edebilmek de çok önemli. Yani burada ekip çalışmasının süper bir neticesi ortaya çıkıyor. Bu durum Galatasaray’ın ileride Avrupa’da da başarılı olmasını sağlayacaktır. Çünkü şu an Türkiye’de bana göre Galatasaray’a karşı herhangi bir rakip yok. Okan Buruk, çok başarılı bir teknik direktör. Onun performansından da çok memnunum. Oyuncularını çok iyi motive edebiliyor. Bu yüzden Galatasaray’ın bu sezon şampiyonluk şansının yüzde yüz olduğuna inanıyorum. Kaliteli futbolcuların takıma katılmasıyla artan seviyeyi Avrupa’ya da yansıtmaları gerekiyor. Bu kadro böyle oynamaya devam ederse Galatasaray’ın Avrupa Kupalarında final oynaması benim için sürpriz olmaz.

“VICTOR OSIMHEN, ÇOK KLAS VE OYNAMAYA AÇ BİR OYUNCU”

Derbide Lucas Torreira’nın fark yaratacağını ve orta sahada kontrolü ele alacağını düşünüyorum. Mauro Icardi ve Victor Osimhen, yine golleriyle katkı sağlayacaktır. Ayrıca kaleci Fernando Muslera da derbide etkili olacaktır. Osimhen, çok klas ve fit bir oyuncu. Ayrıca derbiye hazır durumda ve oynamaya aç bir oyuncu. Icardi ise yaşına göre gol yüzdesi çok yüksek olan bir futbolcu. O yüzden iki forvetin de her zaman beraber ilk 11’de oynamasını tavsiye ederim. Icardi ve Osimhen’i çift forvet olarak mücadeleye başlatmalı ve orta sahayı da buna göre dizayn etmeli. Bu konuda 4-4-2 sistemi tercih edilebilir. Galatasaray’ın bu şekilde daha da başarılı olacağını düşünüyorum.

“ÇOK BÜYÜK BİR KALİTE FARKI VAR, DERBİDE FAVORİ GALATASARAY”

Beşiktaş, performans olarak geçen seneye göre iyi seviyede olan bir takım. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, iyi bir performans gösterdi ve hızlı bir şekilde sonuç almasını bildi. Bu kadar az bir zamanda takımı düzeltmeyi başardı. Bundan dolayı iyi bir yoldalar. Giovanni van Bronckhorst ve ekibi önümüzdeki yıllarda daha iyi işler başaracaktır. Derbide kimin kazanacağını hiçbir zaman garanti edemezsiniz ama yine de ben iki takım arasında çok büyük bir kalite farkının olduğuna inanıyorum. Bundan dolayı benim için yüzde yüz favori olan takım Galatasaray’dır. Galatasaray, kadro kalitesi anlamında daha ağır basıyor. Diğer yandan Galatasaray taraftarı, takımına her zaman müthiş bir şekilde en yüksek desteği veriyor. Taraftarların 12.adam görevi görmesi takımın çok iyi bir şekilde ilerlemesine yardımcı oluyor. O yüzden taraftarın bu maçta da Galatasaray’a ekstra bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum.

RAHİM ZAFER: TEKNİK DİREKTÖR, OYUNCU VE YÖNETİM ARASINDA ESKİYE GÖRE DAHA İYİ BİR İLİŞKİ VAR

Teknik direktör değişikliği, yönetimin daha uyumlu bir şekilde çalışması, yeni transferlerin kaliteli olması ve takıma uyum sağlaması geçen sene takımda yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırdı. Ayrıca teknik direktör, oyuncu ve yönetim arasında eskiye göre daha iyi bir ilişki var. Beşiktaş, bu sene daha iyi bir seviyeye geldi ve daha dikkat çekici bir futbol oynuyor. Giovanni van Bronckhorst’un futbol anlayışı geçen seneki teknik direktörlere göre çok daha farklı. Bu noktada gelen oyuncuların kalitesi de önemli çünkü takıma çok şey kattılar. Mesela Gabriel Paulista’nın gelmesi defansın toparlanmasında önemli bir rol oynadı. Rafa Silva, Immobile, El-Musrati ve Muçi de takıma önemli düzeyde katkı sağladı. Futbolcuların birbirleriyle olan uyumu iyi seviyede. Bu da bu seneki farklılığı ortaya çıkarıyor. Takımda eksikler var ama iyi bir seviyedeler. Beşiktaş, bazen skoru yakalamaya dönük defansif bir futbol oynadığında oyunu rakibe kaptırabiliyor. Giovanni van Bronckhorst, bu durumları aşabilirse Beşiktaş’ın bu sezon daha da iyi olacağına inanıyorum.

“BEŞİKTAŞ’IN DEVRE ARASINA KADAR ŞAMPİYONLUK İDDİASINDAN KOPMAMASI GEREKİYOR”

Giovanni van Bronckhorst, oyuncularına özgüven verdi. Çünkü oyuncunun teknik direktöre inanması takım adına çok önemli. Oyuncular, teknik direktöre ne kadar inanırsa takımın motivasyonu o derece artar. Gio, sezon başından beri oyuncularına çok önemli bir hava katıyor ve oyunculara güvendiğini belli ediyor. Takımdaki herkese eşit bir şans vererek adaletli olmaya çalışıyor. Bu gerçekten çok önemli bir faktör. Gio, adaleti sağladığı sürece başarılı olacaktır. Gio, takımın iskeletini ve oyun anlayışını büyük ölçüde oturttu. Takımda şu an her şeyin iyi gittiği belli oluyor ama Beşiktaş’ın devre arasına kadar puan olarak ligden ve şampiyonluk iddiasından kopmaması gerekiyor. Gio, devre arasında takımın belli bölgelerine takviyeler isteyecektir. Bazı oyuncuların performansı yeterli seviyede değil. Beşiktaş’ın şu an ufak tefek eksikler olmasına rağmen istediği yolda devam ettiğini düşünüyorum.

“GALATASARAY, NAMAĞLUP AMA RAHAT GOL YİYEBİLEN BİR EKİP”

Günümüzde deplasman faktörünün oyuncular üzerinde artık çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum. Galatasaray, yine de etkinliğini iyi hissettiren bir taraftara sahip. Galatasaray maçı öncesi Lyon gibi bir ekibi deplasmanda yenmek takıma çok büyük bir moral oldu. Beşiktaş’ın derbide de oyunun kontrolünü ve temposunu yakalaması lazım. Beşiktaş, ayrıca deplasmanda oynadığı için sadece defans yapma düşüncesiyle sahaya çıkmamalı. Galatasaray, çok formda olan bir takım ve onlar da ligde henüz maç kaybetmedi. Galatasaray’ın kendine çok büyük bir güveni var ve evlerindeki Avrupa Kupası maçını da kazandılar. Galatasaray, tüm bu gelişmelere rağmen rahat gol yiyebilen bir ekip.

“SÜPER KUPA’DAKİ 5-0’LIK GALİBİYET TAKIM İÇİNDEKİ MOTİVASYONU ARTIRACAKTIR”

Süper Kupa’daki 5-0’lık galibiyet Beşiktaş’ın takım içindeki motivasyonunu artıracaktır. Galatasaray’da Süper Kupa’daki yenilginin baskısı da olacağı için onlar adına kolay bir maç olmayacak. Süper Kupa maçında Icardi ve Osimhen yoktu ama yine de şu an skorun vermiş olduğu baskı ve korku var. Bundan dolayı Galatasaray’ın kazanma arzusuyla çok baskılı bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Oyunu rakibe kabul ettirmek ve skoru çok çabuk elde etmek Galatasaray’ın en büyük özelliği. Beşiktaş’ın bu baskıyı kırması ve topu olabildiğince kendinde tutması gerekiyor. Beşiktaş, Süper Kupa maçında da olduğu gibi 3.bölgedeki baskıyı devam ettirmeli. Galatasaray’da Lucas Torreira gibi bir faktör var. O yüzden Beşiktaş, orta sahayı çok iyi kontrol etmeli. Beşiktaş’ın bu şekilde Galatasaray maçından puanla döneceğine inanıyorum.

“GALATASARAY, RAFA SILVA’YA ODAKLANACAK AMA GEDSON FERNANDES…”

Gedson Fernandes’in Giovanni van bronckhorst yönetiminde geçen seneki futbol anlayışında çok büyük bir değişim var. Gedson, çok daha farklı bir oyun sergiliyor ve defansif anlamda da takıma etki edebiliyor. Ayrıca sürpriz koşularla ceza sahasına girerek gol atabiliyor ve ofansif anlamda takıma büyük katkı sağlıyor. Galatasaray, Rafa Silva’ya odaklanacaktır ama Gedson’un kritik anlarda ani bir şekilde ortaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Diğer yandan Rafa Silva, bu takımın her zaman kilit oyuncusudur. Rafa; attığı paslar ve girdiği pozisyonları gole çevirme yüzdesiyle her zaman birinci sırada yer alıyor. Semih Kılıçsoy da son haftalarda forma girmeye başladı ve o da bu maçta çok etkili olabilir.

“YUNUS AKGÜN, SVENSSON’UN BÖLGESİNDEN BEŞİKTAŞ’A SIKINTI YAŞATABİLİR”

Galatasaray’da ise Lucas Torreira ve Yunus Akgün gibi çok etkili ve hareketli oyuncular var. Bu yüzden Beşiktaş, Yunus Akgün’ün hareketli ve çabuk oyunundan dolayı Jonas Svensson tarafından gelen ataklarda sıkıntı yaşayabilir. Gio’nun buna göre bu bölgeye karşı önlem alması gerekiyor. Şu an ligde en rahat takım Galatasaray. Galatasaray, maçta puan kaybetse bile ligi istediği gibi yönlendirebilen bir yapıya sahip. Ayrıca lider durumda ve puan farkı da açılmış durumda. O puan farkının vermiş olduğu rahatlıkla biraz daha özgüvenli bir şekilde oynayacaklar. Galatasaray’ın stres yüzdesi Beşiktaş’a oranla daha az olacak. O yüzden güzel ve herkesin keyif alacağı bir maç olacağına inanıyorum. İnşallah Beşiktaş’ın kazanacağı bir müsabaka olur.