Avrupa'da geceye 'Bizim Çocuklar' damga vurdu! Kerem Aktürkoğlu'ndan hat-trick | 8 gollü çılgın derbiye Kenan Yıldız imzası...

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Portekiz Ligi’nde Benfica sahasında Rio Ave’yi 5-0 yenerken Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaparak maça damga vurdu. Bir diğer milli futbolcumuz Kenan Yıldız ise Juventus’u Inter deplasmanında yenilgiden kurtardı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden iki yıldız isim sergiledikleri performanslarla takdir topladı.

KEREM ŞOV YAPIYOR

Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro bedelle Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de fırtına gibi esiyor. Son olarak Portekiz Süper Ligi'nin 9. haftasında Benfica'nın Rio Ave'yi 5-0'lık skorla geçtiği maçta 3 gol atarak yıldızlaşan Aktürkoğlu, büyük beğeni topladı.

KARİYERİNDE 5. HAT-TRICK

Rio Ave karşısında ilk yarıda hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Darwin Nunez'in 2021 yılındaki Belenenses maçından sonra bir Portekiz Ligi maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Benficalı futbolcu oldu. Kariyerindeki 5’inci hat-trick’e imzasını atan Kerem, son olarak UEFA Uluslar Ligi 4’üncü Grup 2’nci haftasında İzlanda’ya karşı 3-1 biten maçta ay-yıldızlıların gollerini atmıştı.

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ŞİMDİDEN 8 GOL ATTI

26 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını 5’e yükseltti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Benfica formasıyla oynadığı 3 maçta 3 gol atan Kerem, böylece Portekiz ekibiyle toplamda 8 gole ulaştı.

Görev aldığı iki kulvarda da gollerini atan Kerem Aktürkoğlu, 2 de asist katkısı yaptı.

Kerem, Portekiz Ligi’nde; Santa Clara ve Gil Vicente’ye, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise; Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord’a 1’er gol atmıştı. Rio Ave ağlarına 3 gol birden gönderen 26 yaşındaki oyuncu, ligde sadece Boavista’ya gol atamadı.

'HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM'

Benfica'nın Rio Ave'yi 5-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan milli futbolcumuz karşılaşma sonrası şu sözleri sarf etti: 'Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum ve bunu adım adım yapmanın mutluluğunu yaşıyorum." diyen Aktürkoğlu, "Bu stadyumu seviyorum çünkü bana şans veriyor. Burada oynadığım her maçta gol attım ve umarım böyle devam eder."

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KENAN YILDIZ PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Bu sezon Juventus ile harikalar yaratan bir diğer milli futbolcumuz Kenan Yıldız ise parlamaya devam ediyor. A Milli Takım'da da Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın vazgeçilmezi olan Kenan, İtalya'da da performansıyla dikkat çekiyor.

Son olarak İtalya Serie A’nın 9. haftasında Juventus'un Inter deplasmanında 4-2 geride olduğu mücadelede art arda attığı goller ile skoru 4-4' getirerek takımına 1 puanı kazandıran Kenan Yıldız, maça damgasını vurdu.

61. dakikasında dahil olduğu mücadelede 2 gol atan Yıldız, 'maçın adamı' ödülünün de sahibi oldu.

KENAN YILDIZ SERIE A TARİHİNE GEÇTİ

Ayrıca milli oyuncu Kenan Yıldız, Serie A tarihinde Juventus ile Inter arasında oynanan bir maçta iki gol atan en genç oyuncu oldu (19 yaş 176 gün).

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5 GOLE KATKI SAĞLADI

Sezon başında 10 numaralı formayı alan Kenan Yıldız ligin ilk haftalarında istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlandı. Hocasının onu kaleye yakınlaştıracak bir pozisyonda oynatmasının ardından açılan Kenan, çıktığı 12 maçta 851 dakika süre aldı ve 3 gol, 2 asistle yıldızlaştı

HOCASININ ELİNİ RAHATLATIYOR

19 yaşındaki futbolcu sadece skor katkısıyla değil, saha içerisinde yaptıklarıyla da Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta'nın da elini rahatlatıyor.

Bu sezon hocasından 12 maçta süre alan Kenan Yıldız bu müsabakalarda; 9 kez sol kanat, 2 kez forvet arkası ve 1 kez de on numara mevkiinde oynadı.

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Ağırlıklı olarak sol kanatta siyah beyazlı formayı terleten genç yetenek, hangi bölgede şans bulursa bulsun iyi bir performans ortaya koyarak taraftarların ve teknik heyetin beğenisini kazanmayı başardı.

AYIN OYUNCUSU SEÇİLMİŞTİ

Serie A'nın 7. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Cagliari'yi konuk eden Juventus'ta ayın oyuncusu seçilen milli futbolcuya maç öncesinde plaket verilmişti. Eylül ayının oyuncusu seçilen Kenan Yıldız, taraftarların alkışları arasında plaketini almıştı.