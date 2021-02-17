Galatasaray Beşiktaş HDI Sigorta maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Galatasaray ile Beşiktaş HDI Sigorta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasındaki derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, 84-73 kazanmıştı. İşte, Galatasaray Beşiktaş HDI Sigorta maçı hakkında son bilgiler...

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 17 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşma saat 18.30’da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Geride kalan 19 haftada 17 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 2. sırada bulunuyor. Ligde 6 galibiyet ve 13 mağlubiyeti olan Beşiktaş HDI Sigorta ise 11. sırada yer alıyor.