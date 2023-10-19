Galatasaray, Beşiktaş derbisinde Mauro Icardi'ye güveniyor! Milli arada özel olarak çalıştı

Haberin Devamı

Galatasaray’ın derbideki anahtarı Mauro Icardi olacak. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giyen, bu sezon da 10 milyon Euro’ya bonservisi alınan 30 yaşındaki santrfor, özellikle büyük maçlardaki performansıyla Aslan’ı zirveye taşırken, rakiplerin de gözünü korkutuyor. Icardi şu ana kadar 6 derbide forma giydi, Galatasaray bu maçların 5’ini kazandı, 1’ini kaybetti.

6 DERBİDE 8 GOL

Arjantinli yıldız 6 derbide rakip filelere 8 gol gönderirken, 2 de asist yaptı. Beşiktaş’a 2 maçta 3 gol atan Güney Amerikalı futbolcu, Trabzonspor’a karşı 2 maçta 3 gol 1 asist, Fenerbahçe’ye karşı da 2 maçta 2 gol 1 asistle oynadı. Cim Bom bu süreçte sadece Kartal’a deplasmanda kaybetti, diğer tüm derbileri galip bitirdi.

KLASINI KONUŞTURDU!

Aslan’ın gol makinesi Icardi, henüz istediği fiziksel form seviyesini yakalayamamış olsa da hem 2. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında hem de Old Trafford’da Manchester United’a attığı gollerle klasını konuşturdu.

Haberin Devamı

OKAN BURUK'UN EN ÖNEMLİ KOZU

Fanatik'in haberine göre; Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çok iyi bir hazırlık süreci geçiren tecrübeli santrfor, Beşiktaş derbisine özel çalışmalar yapıyor. Cumartesi akşamı Rams Park’ta Sarı Kırmızılı taraftarların desteğiyle oynanacak mücadelede, kuşkusuz teknik patron Okan Buruk’un en önemli kozu yine Mauro Icardi olacak.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ KEREM

Galatasaray formasıyla toplamda 40 resmi maça çıkan Icardi, 35 gol 10 asistle, toplam 45 gole katkıda bulunarak olağanüstü bir performans ortaya koydu. Bu maçlarda yıldız oyuncunun en önemli skor destekçisi ise kuşkusuz Kerem Aktürkoğlu’ydu.

TEKNİK EKİBİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Milli futbolcu, Icardi’nin attığı 10 golün hazırlayıcısı olurken, Arjantinli oyuncu da Kerem’e 3 golde asist yaptı. Beşiktaş derbisi öncesinde hem Icardi’nin hem de Kerem’in yükselen grafikleri, teknik ekibin yüzünü güldürüyor.