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Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Cyle Larin'den penaltı isyanı

#Beşiktaş#Larin#Galatasaray
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Cyle Larinden penaltı isyanı

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanırken müsabakanın ardından siyah beyazlılarda Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz konuştu.

Müsabakada bir penaltılarının verilmediğini söyleyen Larin, "Oyunun temposu yavaş başladı ama sonrasında tempo bizim adımıza yükseldi. İkinci yarıda fırsatlar bulduk. Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum. Çok net rakip formamdan çekti. Derbide nasıl VAR'a gidilmiyor. Çok net bir penaltıydı. Futbol bir takım oyunu. Zor bir sezon geçiriyoruz ama elimizden geleni yapacağız. Sezonu en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz." sözleriyle tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın tek golünü atan Rıdvan Yılmaz ise "Galatasaray derbisine çok iyi çalıştık ancak bir türlü gibi istediğimizi yapamadık. Gerçekten üzgünüz." dedi.

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#Beşiktaş#Larin#Galatasaray

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