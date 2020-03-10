Galatasaray Beşiktaş derbi maç bileti ne zaman satışa çıkacak?
Süper Lig'in 25. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray, 26. hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi maça kısa bir süre kala, müsabakanın biletlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbi maç bileti ne zaman satışa çıkacak?
Galatasaray, ligin 26. haftasında 15 Mart Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden devam ederken, taraftarlar da maçın biletlerine odaklandı. İşte, Galatasaray Beşiktaş derbi maç bileti satışı hakkında ayrıntılar...
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 26. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maç, 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Ligin 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maç, 15 Mart Pazar günü oynanacak. Maçın biletleri henüz satışı çıkmadı. Bilet satışının 11 Mart Çarşamba günü başlaması öngörülüyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
Galatasaray Beşiktaş maç biletleri satışa çıktığı takdirde fiyatlar da belli olacak.
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