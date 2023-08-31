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Galatasaray, Berkan Kutlu'nun ayrılığını açıkladı! Mali detaylar...

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#Transfer#Galatasaray#Berkan Kutlu
Galatasaray, Berkan Kutlunun ayrılığını açıkladı Mali detaylar...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 22:37

Galatasaray, Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonlu kiralık olarak Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu’nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A., şirketimize 250.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5.000.000 eurodur.

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GALATASARAY'A VEDA MESAJI

Genoa'ya transfer olan Berkan, Galatasaray'a veda mesajı paylaştı:

Aidiyetle bağlı olduğum kulübümden ayrılıyorum. Her zaman kalbimde olan camiamı gururlandırmak için hep yaptığım gibi sahada terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Destekleri için Erden abime, teknik ekibe ve taraftarlarımıza çok teşekkürler. Mamba sizi seviyor.

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Galatasaray, Berkan Kutlunun ayrılığını açıkladı Mali detaylar...

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#Transfer#Galatasaray#Berkan Kutlu

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