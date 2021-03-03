Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den hakem ve MHK tepkisi! 'Bu utanç meselesi'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında GS TV'ye açıklamalar yaptı.

İşte Mustafa Cengiz'in sözleri;

Futbolcularımızın ellerinden geleni yaptığına inanıyorum. Teknik ekibimiz zaten. Beni üzen şu oluyor, ben olabilecek en ilgililerle konuştum. Bizim korkumuz VAR hakemleriydi. Yapılacak çifte standartlar ve kötü örnekler insanı korkutuyor.

ANKARAGÜCÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUZ AMA...

Bunlar sanırım Mostafa'nın hazır ol vaziyetinde koşmasını istediler. Önce kafasını tutuyor, sonra ağzını tutuyor, sonra dudağı patlamış gibi dudağını tutuyor. Ankaragücü'nü tebrik ediyoruz ama bunlara gerek yok. Bunu bazı futbolcular için diyorum.

BU PENALTI DEĞİL

Vücuttan top ele geçirse bu penaltı değil. Eğer faulden verilmişse tartışırız ama faul işareti yapmadı. Bu arada acı olan, VAR hiç devreye girmedi. Muhammed Mustafa da şaşırdı. Aynısı Diagne'de de oldu

ADALET DUYGUSU ŞAŞARSA...

Adalet duygusu şaşarsa o olay bitmiştir. Adalet mülkün temelidir derken memleketin, her şeyin temelidir. İnsanlar bunu mal mülk diye algılıyor sanırım. Hakemler için de konuşuyorum.

MHK ORADA DURMAMALI

MHK böyle devam ederse, Serdar Tatlı bir saniye orada durmamalı. Bu utanç meselesi.