Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: 'Rakibimiz müflis tüccar gibi'

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, ezeli rakipleri F.Bahçe’nin şampiyonluk sayılarıyla ilgili Futbol Federasyonu’na yaptığı başvuru reddi için TFF’ye 6 sayfalık dilekçe verdiklerini söyledi. GSTV’de gündemi değerlendiren Cengiz, sarı lacivertlilerin gündemi değiştirmek için böyle bir başvuruda bulunduğunu savunurken şu ifadeleri kullandı: “TFF Başkanı ‘Biz inceliyoruz.’ dedi. Bir irkildik çünkü bildiklerimiz var. F.Bahçe başvuru zamanlamasını bilinçli olarak seçti. O kadar kırılgan bir camiaları var ki hemen rüzgara kapılıyorlar, üfürmeniz yetiyor. Bunu gördükten sonra biz bir komite kurduk, hemen hazırlandık. Altı sayfaya yakın dilekçeyi maalesef TFF’ye vermek durumunda kaldık.

Tamamen gündemi değiştirme çabası

Fenerbahçe'nin bu iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması babında federasyona olan başvurusunu ciddiye almadık. Müflis bir tüccar hareketi bu. Rakibimiz ligde puan kaybettiği bir haftada gündemi değiştirmek istiyor. Bu hafta da yaptılar, hemen gündem değiştirmek için bir şey atıyorlar. G.Saray’da bu yapılsa beni ipe çekerler. Sokakta yürütmezler. G.Saray camiası bu konuda daha uyanıktır. Bizimkilerin gündemini hemen değiştiremezsiniz. Bizimkiler doğruluk, dürüstlük ve amaca yönelik başarıdan yanadır. F.Bahçe camiasına en ufak laf etmem. Fakat camialarla yönetimler farklı. Bir yönetimin yaptığı ağır bir suçu ben camiaya yüklemem.

Sen kimsin ki 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' diyorsun!

Kadıköy’de 1-0 yendiğimiz maçta ‘F.Bahçe Cumhuriyeti’ yazan bir pankart dikkatimi çekti. TFF, Sayın Vali, İçişleri Bakanı, savcımız, emniyet herkes var. Dünyada bir tek makamın önünde ‘cumhuriyet’ sözcüğü vardır: ‘Cumhuriyet Savcısı.’ Kraliyet savcısı değil onlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin savcısı. O kadar savcı var orada ve devlet ricali var, bu nedir ya? Sonra neden ‘F.Bahçe Cumhuriyeti’ dediklerine kanıt çıktı. Bir deklarasyon yayınladılar. Orada ‘Biz Beşiktaş’ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz’ dediler. Evet, tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. İşte burada F.Bahçe Cumhuriyeti, Beşiktaş’ın şampiyonluğunu tanıdı. Sen kimsin? Bakın, Fenerbahçe camiası sözlerimi lütfen ayırsın. Ben yönetimin yazdığını söylüyorum.”