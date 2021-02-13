Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: 'Hapis cezası alır, yöneticiliği biterdi'

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe derbisinde yaşananlara ilişkin yeni iddialarda bulundu. TFF’nin izniyle maça giren sağlık çalışanların F.Bahçe cephesinin iddia ettiği gibi 150 kişi değil, 3 bin kişi olduğunu öne süren Cengiz, “TFF’den bir yetkili, rakip kulübe ‘Sağlık çalışanı 150 kişi alabilirsiniz’ demiş. Kontrol edemediler, 150 kişi, 2 bin 500 kişi oldu. Bize aktarılan 3 bin kişi. Mertçe çıkıp ‘Biz aldık’ desinler ve canımı yesinler. Biz aptal değiliz. Delikanlı gibi söyleyin” dedi.

Albayrak'a saldırı için sevk bile yapılmadı

PFDK’nın derbide yaşananlar nedeniyle F.Bahçe’ye kestiği 72 bin lira cezanın çok düşük olduğunu savunan Cengiz, “‘Federasyon da PFDK’ya sevki seyirciden yapmadı. Öyle yapsalar 6222’den işlem yapılır, hapis cezası alır ve yöneticilikleri biterdi. 2 bin 500 kişinin bedeli 72 bin lira çıktı. Ben bunu cebimden öderim! Neden yapmıyorum? O PFDK aptal mı? İkinci başkanım Abdurrahim Albayrak’a yapılan saldırıda adamın elinde bıçak veya silah olsaydı bunun bedelini kim ödeyecekti? Bununla ilgili sevk bile yapılmadı” diye konuştu.

Arda Turan'a ceza verilmesi çok acı

Arda Turan’a 2 maç men cezası verilmesine tepki gösteren Mustafa Cengiz, “Arda Turan bu görüntüleri kendi hesabından mı yayınladı? Nasıl sevk edildi? Daha önce Beşiktaş olayı var, ceza veremediler? Kim bunu sevk ediyor? Çok acı arkadaşlar. Arda’nın olayı yanlış ya da doğru ama sevk edilmemeliydi. Hiç küfür etmeyen insan var mı aranızda? Küfür etmeyen varsa, Arda’yı yargılasın! TFF’ye ve Hukuk Kurulu’na söylüyorum. Yaptığınız ayıp, böyle TFF yönetilmez” dedi.

Bu nasıl mantalite böyle kalitesizlik olmaz

Mustafa Cengiz, F.Bahçe maçının ardından yaşananlara değinirken, “Rakip takım başkanının meclis idare memuru gibi dolaşması hiç hoşuma gitmedi. Orada emniyet var. TFF gitti, vilayet gitti, bakanlık gitti, biz orada rakip takımın sahasındayız. Hiçbir saygısızlık olmadı, alkışlandı. Alkıştan rahatsız olmuşlar. Ya sen geldin bizim evimizde voleybol maçında şakır şakır alkışladın, bir de benim alkışlamamı istedin. Bu nasıl bir mantalite. Bu kafa yapısıyla hiçbir yere ulaşamayız. Şampiyon olabilirsin ama hiçbir yere ulaşamazsın. Böyle kalitesizlik olmaz” diye konuştu. G. Saray Başkanı, derbi sonrası kamuoyunda oluşan algıya da dikkat çekerek, “Maç ne oldu? Beyin ameliyatı geçirdim de bilmiyorum. Taraftarımızda öyle bir hava var ki; sanki yenildik, dayak yedik” dedi. Cengiz, Alanya maçı sonrası Marcao’ya sosyal medyadan hakaret edildiğini de belirterek, “Marcao’ya ve eşine yapılan hakaretler, rakip taraftarların hesaplardan geliyor. Taraftarımız olmayan ama bizim taraftarımız gibi gözüken hesaplar var” iddiasında bulundu.

Belözoğlu muhatabım değil, önce soruma yanıt versinler

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun, “İrfan Can çok iyi Galatasaraylı. Galatasaray’a gelmeyi çok istedi” şeklindeki sözlerine, “Sana ne benim futbolcumdan!” diye karşılık vermesini değerlendiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şunları söyledi: “İrfan Can konusunda kimseyi suçlamadım. Biz sadece transferle ilgili sorular sorduk. Hiçbir zaman hakaret etmedim, suçlamadım. Ben sadece sordum. Ben sadece TFF’ye ve rakibe sorular sordum. Bana ‘10 milyon Euro’ dediniz, şimdi ‘7 milyon Euro’ diyorlar. O zaman arada uçurum yok, neden benimle pazarlık etmedin? Emre Belözoğlu muhatabım değil. G.Saray’a hizmet etmiş birisi. O ne dedi, bu ne dedi diye bakamam. Abdurrahim Bey, kendi duyguları içinde bir şeyler söylemiş olabilir. Demek ki onun da bildikleri var.”

Hakemlerden en çok zararı biz gördük

Fenerbahçe Yönetimi’nin derbi sonrasındaki “Ozan’ın attığı gol verilmedi” şeklindeki isyanını değerlendiren Mustafa Cengiz, “Hakemlerden en çok zararı biz gördük. Görüyoruz ki rakibimiz yenilgiyi örttü, ‘Vay bizim golümüz verilmedi.’ Yahu verilseydi golünüz, bizim de iki penaltımız verilmedi” diye konuştu.

O hakem bizim maça gelince ne yapacak?

Konuşmasında hakemlere de değinen Mustafa Cengiz, şunları söyledi: “Serdar Tatlı’nın MHK Başkanı olmasını istedim, destekledim. Ben yapmadım, hayatımda da yan yana gelmedim. Bir kere seminere katıldım, katılan tek başkan oldum ve utandım. Herkes gelecek sandım, acemilik yaptım. Orada tanıştım ve tokalaştım. Eski başkan Zekeriya Alp de düzgün bir insandı. Ancak iş öyle bir hale geldi ki, güvenim kalmadı.

O bildiri Koç yazdırdı

Hakem adı versem zaten 17 kulüp anında birleşiyor. Bildiri yayınladınız, ‘Hakemler de insandır, hata yapabilir’ dediniz. Eyy Ali Koç, bunu sen yazdırdın. Bazı hakemler bize düzenli hata yapıyor. Benim taraftarım biliyor o hakemleri. Hele bir hakem var, onu bekliyorum. Kaleci topu eline alınca saydım, 6, 16, 36... Aynı hakem bakalım bizim maça gelince ne yapacak? 6’dan sonra 7 var mı, göreceğiz. Ne Ulusoylar, ne işi bitirmeye çalışanlar gördük.

Oğulcan Çağlayan için gerekirse UEFA'ya gideriz

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Tahkim Kurulu’nun UÇK tarafından Oğulcan Çağlayan’a verilen 1.2 milyon Euro’luk cezayı onamasına tepki gösterdi. “Rizespor ile sözleşmesi 2019-20’de sona eriyordu. Rize sözleşmeyi tek taraflı uzatıyor, TFF’ye bildiriyor. Oğulcan bakıyor ve kontratın 2020-21’de sona erdiğini görüyor. 24 Haziran’da TFF’ye başvuruyor. ‘Sözleşmenin uzatılmasını iptal ediyorum’ diyor. TFF görevlileri opsiyon yerine tüm sözleşmeyi feshediyor. Lisansı da iptal oluyor. Burada bürokratik bir hatanın kurbanı Oğulcan Çağlayan oluyor” diyen Yusuf Günay, “UEFA, ‘Futbolcu kulübün kölesi değil’ diyor ve uygulamalarına ters. Bölge adliye mahkemesine başvuracağız. Karar yanlıştır ve hukuktan yoksundur” diye konuştu.

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