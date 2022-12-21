Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi, Icardi ve Cristiano Ronaldo açıklaması

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Söyleşide soruları yanıtlayan başkan Özbek, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kupasını kazanıp kazanamayacağı ile ilgili soruya, "Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye’ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur. Hedefimiz bu kupayı getirmek. Bütün projelerin hedefinde o büyük kupaları buraya getirmek var" cevabını verdi.



Mauro Icardi hakkında da konuşan başkan Özbek, bonservisi ile ilgili çalışmalarının olduğunu ancak finansal durumun da önemli olduğunu belirterek, "Icardi dünya yıldızı, çok önemli, çok değerli bir futbolcu. Ligin bundan sonraki bölümüne de damga vuracak. Galatasaray’ın Icardi’nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız. Sezon sonuna daha çok var, bugünden bir şey ifade etmek yanlış olur" diye konuştu.

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Özbek, Cristiano Ronaldo sorusuna ise "Ronaldo bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli futbolculardan biri. Bir dünya yıldızı. Hangi kulüp başkanı böyle bir futbolcuyu kadrosunda görmek istemez? Kulüplerin finansal yapıları itibarıyla bakınca Ronaldo gibi futbolcuların maliyetlerinin öyle bir seviyesi var ki Türkiye’deki kulüplerin karşılaması mümkün değil. Ronaldo’yu istemiyorum demek de son derece yanlış. Ronaldo bir dünya yıldızı. Ronaldo’yu basın ve spor alemi Galatasaray’la eşleştirdi. Demek ki böyle bir yıldızın Türkiye’de gideceği tek kulüp Galatasaray" dedi.





Yabancı sınırı ile ilgili de konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Futbol global bir endüstri ve belli kısıtlamaların içine sığmıyor. İngiltere gibi yabancı transferinde belirli kıstaslar koyabilirsiniz ama sınır getirmeyin. Biz Avrupa’da mücadele ediyoruz. Avrupa’da mücadele ederken benim şartlarımı rakiplerimin altına getirmeyin. Yabancı sınırlamasına karşıyım. Kulüpler Birliği’ndekilerin de yüzde 80’ninin karşı olduğunu görüyorum" açıklamasında bulundu.



Söyleşinin ardından Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Engin Özmen, Özbek’e plaket takdim etti.