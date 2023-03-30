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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Lige sataşıp formatını değiştirmeye çalışıyorlar'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Özbek#Terim
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lige sataşıp formatını değiştirmeye çalışıyorlar
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 07:00

GSİYAD’ın iftarına katılan Özbek “Lige sataşanlar, formatını değiştirmeye çalışanlar var. Onlar için söyleyecek fazla bir şey yok” dedi.

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Galatasaray camiası dün 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSİYAD) Haliç Kongre Merkezi’ndeki geleneksel iftarında bir araya geldi. İftar sonrası açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek deprem nedeniyle buruk bir Ramazan geçirdiklerini belirtirken “Yaraları sarmak için faaliyetlerimiz devam ediyor”dedi.

YARIŞ DEVAM EDİYOR

Özbek son dönemde ligde yaşanan tartışmalarla ilgili ise kısa bir açıklama yaparken “Lig devam ediyor. Lige sataşanlar var. Ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var. Onlar için de söyleyecek fazla bir şey yok” yorumunu yaptı

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TERİM, ÖZBEK, TİMUR VE BURUK BİR ARADA

G.Saray'ın eski teknik direktörü Fatih TERİM, GSYİAD’ın iftar organizasyonunda başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve Okan Buruk ile bir araya geldi. GSYİAD Başkanı ve Sportif AŞ yöneticisi İbrahim Hatipoğlu’nun ev sahipliğindeki organizasyona Eşref Hamamcıoğlu da katıldı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lige sataşıp formatını değiştirmeye çalışıyorlar

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#Galatasaray#Özbek#Terim

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