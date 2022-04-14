Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan veda niteliğinde konuşma!

#Galatasaray#Burak Elmas#Gsyiad
Galatasaray Başkanı Burak Elmastan veda niteliğinde konuşma

GSYİAD’ın düzenlediği iftar davetine katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, veda niteliğinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, GSYİAD’ın düzenlediği iftar davetinde açıklamalarda bulundu.

Elmas'ın sözleri arasında "Eski bir başkan olacak olan arkaşasınız olarak sizlerden ricalarım" şeklinde ifadeler kullanması dikkat çekti.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları;

Artık Galatasaray'ı paylaşma mücadelesini kenara bırakıp, Galatasaray'ın geleceğini kurtarma ve sürdürülebilir Galatasaray için mücadele etmeliyiz. Maalesef bir alışkanlık var. Eskilerde hep bir şey söylerlerdi. Galatasaray'a bir şey olmaz diye. Hayır olur. Bizler Genel Kurulumuzun kararına saygı göstererek Galatasaray'ın iradesi doğrultusunda seçim ilan ettik.

TEŞVİK ETMELİYİZ

Değerli iki Galatasaraylı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk kıymetli ekipleriyle birlikte taşın altına ellerini koydular. Bizler de onlar geldiği andan itibaren hızlı şekilde adapte olabilecekleri şeklinde göreve gelmeleri için istedikleri her türlü bilgiyi vermeye hazırız. Eski bir başkan olacak olan arkadaşınız ve kardeşiniz olarak sizlerden ricam şu; 'Seçilecek başkan kim olursa olsun Galatasaray konuları hakkında çalışmaya teşvik etmek ve eleştirmek yerine yanlarında olmayı görev edinin.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Burak Elmas#Gsyiad

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı