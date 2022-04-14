Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan veda niteliğinde konuşma!

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, GSYİAD’ın düzenlediği iftar davetinde açıklamalarda bulundu.

Elmas'ın sözleri arasında "Eski bir başkan olacak olan arkaşasınız olarak sizlerden ricalarım" şeklinde ifadeler kullanması dikkat çekti.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları;

Artık Galatasaray'ı paylaşma mücadelesini kenara bırakıp, Galatasaray'ın geleceğini kurtarma ve sürdürülebilir Galatasaray için mücadele etmeliyiz. Maalesef bir alışkanlık var. Eskilerde hep bir şey söylerlerdi. Galatasaray'a bir şey olmaz diye. Hayır olur. Bizler Genel Kurulumuzun kararına saygı göstererek Galatasaray'ın iradesi doğrultusunda seçim ilan ettik.

TEŞVİK ETMELİYİZ

Değerli iki Galatasaraylı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk kıymetli ekipleriyle birlikte taşın altına ellerini koydular. Bizler de onlar geldiği andan itibaren hızlı şekilde adapte olabilecekleri şeklinde göreve gelmeleri için istedikleri her türlü bilgiyi vermeye hazırız. Eski bir başkan olacak olan arkadaşınız ve kardeşiniz olarak sizlerden ricam şu; 'Seçilecek başkan kim olursa olsun Galatasaray konuları hakkında çalışmaya teşvik etmek ve eleştirmek yerine yanlarında olmayı görev edinin.

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