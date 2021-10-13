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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Morutan tepkisi: "Gereğini yapın"

#Galatasaray#Burak Elmas#Morutan
Galatasaray Başkanı Burak Elmastan Morutan tepkisi: Gereğini yapın

Galatasaray'da ekim ayı divan kurulu toplantısı yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas Florya arazisi hakkında, "Biz aslında faizin faizin faizini ödüyoruz. Bunu da mevcut Emlak Konut yönetimi ile bir şekilde halletmek üzere görüşmelerimiz var. Eğer bu faizin faizini ödemeye devam edersek ilk aldığımız paranın haricinde Galatasaray’ın kasasına maalesef herhangi bir para girmeme ihtimali söz konusu" dedi. Morutan transferiyle ilgili yapılan eleştirilere sert tepki veren Elmas, "Eğer bir suç isnat ediyorsanız gereğini yapın, disiplin kuruluna başvurun. 'Yönetim kurulu transferde bilerek yüksek ücret verdi, burada da aracılara ekstra para verdi' suçlaması yapıyorsanız çıkıp burada anlatın" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, iptal edilen Florya projesi kaynaklı alınan kredi için yaklaşık 130 milyon lira faiz ödendiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Katılımcıların HES kodu sorgulamasıyla alındığı toplantı basına kapalı yapılırken, GSTV üzerinden canlı yayımlandı.

Başkan Burak Elmas, aralarında eski başkanların da yer aldığı kulübün önemli isimleriyle istişare toplantısı yaptıklarını belirterek, "Benim seçimde çok kez bahsettiğim ve yapmayı arzu ettiğim bir toplantıydı. Sağ olsunlar büyüklerimizin önemli bir bölümü bu davete icabet ettiler. Çok keyifli bir toplantı oldu." ifadelerini kullandı.
Cumartesi ve pazar günü Galatasaray’ın ertelenmiş olağan genel kurullarının yapılacağını hatırlatan Elmas, "Bir önceki yönetim kuruluyla istişarede bulunduk, kendilerine şöyle de bir bilgi verdim. Genel kurul onların dönemini ilgilendirdiği için bizler sahnede, yönetim kurulu masasında oturmayacağız. Bu teklifi onlara yaptık, arzu ederlerse orada istedikleri zaman oturabilirler." şeklinde konuştu.

Toplantının devamında, Mustafa Cengiz yönetiminde başkan yardımcılığı yapan Kaan Kançal, 1 Ocak-30 Haziran 2021 tarihli mali tablo ve faaliyet raporlarının sunumunu yaptı.

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DURSUN ÖZBEK: RİVA-FLORYA KOMPOZİSYONUNUN BOZULMASI NEYE MAL OLDU, ANLATIN

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek, söz konusu dönemin bağımsız denetçi raporunu okuduğunu ve şaşırdığını ifade ederek, "Hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Sadece bugünkü denetim kuruluna rica ediyorum, lütfen bağımsız denetçi raporlarına içine dikkatlice bakın." yorumunda bulundu.

Florya arazisi hakkında da konuşan Özbek, "Kaan Kançal diyor ki, 'Florya'yı 120 milyona, 4 sene evvelki parayla geri aldık, bugünkü değeri 500-600 milyon.' Muhteşem bir karlılık yaptık demek istiyor. Geçen ayki divanda açıklanmış olmasına rağmen böyle bir ifade nasıl kullanılır? Riva-Florya kompozisyonun bozulmasının bize neye mal olduğunu anlatın. Onu o fiyata aldık, bu fiyata satarız, bu kadar kar ediyoruz, bunu söyleyemezsiniz. Yaptığınız operasyonun Galatasaray'a neye mal olduğunu başkan gelsin açıklasın." değerlendirmesini yaptı.

BURAK ELMAS: KREDİNİN FAİZİNE YAKLAŞIK 130 MİLYON LİRA ÖDENDİ

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Özbek'e cevap vermek üzere kürsüye gelen Başkan Elmas, Riva ve Florya arazileri konusunda Emlak Konut vasıtasıyla bir anlaşma imzalandığını anımsattı.

"Bu anlaşma karşılığında Galatasaray’ın bir miktar sermaye artışında kullanacağı ve buradaki ipoteklerini kaldırma zorunluluğunu yerine getireceği bir kredi alması adına garanti verildi." diyen Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kredinin, Riva ve Florya’dan gelecek nakit akışıyla ödemek üzere planlanmış bir ödeme vadesi vardı. Florya’nın boşaltılamaması ve anlaşmadan çıkarılması sonucu alınan bu kredilerin ödeme vadelerinde garanti edilen rakam ödenemedi. Bu neye sebebiyet verdi? Biz kendi arazimizi geri aldık. Şu anda ona güncel olarak TL üzerinden yüzde 20.8 faiz ödüyoruz. Emlak Konut da o gelirler gelmediği için bankalara bizim ödemelerimizi yapıyor. Ancak vadelerinde eksik ödeme geldiği için üstüne bizim adımıza kredi kullanarak bu kredileri ödüyor. Yani biz aslında faizin faizin faizini ödüyoruz. Bunu da mevcut Emlak Konut yönetimi ile bir şekilde halletmek üzere görüşmelerimiz var. Eğer bu faizin faizini ödemeye devam edersek ilk aldığımız paranın haricinde Galatasaray’ın kasasına maalesef herhangi bir para girmeme ihtimali söz konusu. Florya-Riva planının bozulması sebebiyle Galatasaray ciddi anlamda büyük bir faiz ödemesiyle karşı karşıya kalmış, büyük bir bölümünü de ödemiştir. Nakit akışının doğru gerçekleşmemesinden dolayı ilk alınan kredinin finansmanı için alınan kredinin faizine yaklaşık 130 milyon lira para ödendi. Hikaye budur."

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"SUÇLAMANIZ VARSA TÜZÜKTE BU ÇOK NET YAZIYOR, GEREĞİNİ YAPIN"

Elmas, divan kurulu üyesi Ayhan Yeğinsu'nun, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'a yüksek bonservis ücreti ödendiğine dair gazete haberlerini dile getirmesine de tepki gösterdi.

"Net olarak çıkın söyleyin, biz de cevabını verelim." diyen Başkan Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada gazete küpürleriyle bir şeyler isnat ettiniz. Hangi gazete, o rakamları nereden aldınız? İnternette ben de dolaşıp o rakamları aynı sitede açayım size burada. Eğer bir suç isnat ediyorsanız gereğini yapın, disiplin kuruluna başvurun. 'Yönetim kurulu transferde bilerek yüksek ücret verdi, burada da aracılara ekstra para verdi' suçlaması yapıyorsanız çıkıp burada anlatın. Suçlamanız varsa tüzükte bu çok net yazıyor, gereğini yapın."

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Bazı divan kurulu üyelerinin de gündemdeki konular hakkında konuşma yaptığı toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

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#Galatasaray#Burak Elmas#Morutan

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