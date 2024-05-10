Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum'dan Erden Timur'a çağrı!

Haberin Devamı

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Maslak Atlı Spor Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Seçimin ilginç bir döneme geldiğini söyleyen Batum, "Bu seçimler çok ilginç bir döneme denk geldi. Bizler gerçekten iyi Galatasaraylılarız, takımımız şampiyonluğa giderken bunu takımın başarısını etkilememesi için çok ciddi bir çaba sarf ettik. Seçimler 25’inde. Eğer imkanımız olsa şampiyonluk kimseyi etkilemesin diye şampiyonluğu ilan ettiğimiz günün ertesi günü de imkanımız olsa başvururduk ama böyle bir imkan yok. 3 Mayıs’ta listeleri vermek zorundasın. Okan Buruk’u bizler, bütün Galatasaraylılar gibi çok seviyoruz. O yüzden Okan Buruk ile, futbolcularımızla ve Erden Timur ile hiçbir karşıtlığımız yok. Onlar bizim değerlerimizdir, teşekkür ediyoruz. Keşke hep beraber, Erden Timur da gelip çalışsa. Bizler zarar vermeyiz, bu palavra. Biz aday olduk, neden aday olduk? Çünkü Galatasaray’ın şampiyonlukları kadar Galatasaray’ın geleceği de çok önemli. Ben gençken, Galatasaray’ın borçları olabilir derdik. 'Galatasaray’ın Rivası var, dünyanın en zengin kulübüyüz' derdik. Türkiye’de Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ın stadı yerinde kaldı. Bizim stada 'Burada olmuyor' dediler. Florya, elimizde tek kalan. Sevgili başkan, 2017’de dedi ki, 'Florya için projem var, bize yakışmıyor. Ben güzel yer yaptıracağım'. Emlak Konut’a verdik, gitti. Mustafa Cengiz, Riva ve Florya projelerini ayırdı, Florya’ya geri aldı. Dursun Özbek yönetimi, '40 dönüm daha yer var onu da Milli Emlak’tan alıyorum' dedi. Genel kurulda, Erden Timur, 'Orada 98 dönümlük, 98 bin metrekarelik yerimiz var. Bu teraslarla beraber 110 bin metrekareye çıkabilir' dedi. Teklif aldık, 13 bin Dolar metrekare fiyatı, hadi 10 bin Dolar olsun dedik. 27 Nisan’da Dursun Özbek, 'Şu kadara parayı alırım, onunla borcumu kapatırım, gerisi de peyde pey gelir' dedi. Bir hesap yaptık, bugün Galatasaray’a orada kendi yaparsa 1 milyar Dolar geliri var. Belki daha fazla biz düşük hesaplarla yaptık, 10 binden saydık. Dün bizim divan kurulumuz vardı, başkana söyledim. Icardi’nin golünü, şampiyonluk kupasını gösterdi, bunların bir tanesine cevap verdi. Biz bunun için yola çıktık" diye konuştu.

Haberin Devamı

"Galatasaray bu kadar rahat dokunulabilir kulüp değildir"

Haberin Devamı

Galatasaray’a kolay dokundurmayacaklarını söyleyen Süheyl Batum, "Galatasaray bu kadar kolay dokunulabilecek bir takım mı? İnanamıyorum. Başka takımın başkanları, yönetim kurulu üyeleri, camiaya, başkanımıza, Erden Timur’a elinden geleni yapamaz. Hepsi bizim göz bebeğimiz. İstediği yapılıyor ve Galatasaray ağzını açmıyor. Söylediğin zaman şimdi sırası mı deniyor. Galatasaray bu kadar rahat dokunulabilir kulüp değildir. O yüzden aday olduk. Biz yel değirmenlerine karşı savaşmıyoruz. Biz kazanacağız. Kazanmasak da bu düşünce Galatasaray'da hakim olacak. 'Yeni yönetime borçsuz devrediyorum' dedi. Dün 'Daha bir şey yok, ihaleye çıkacağız, yapacağız' dedi" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"Galatasaray’ın küresel güç haline dönüşmesini sağlayacağız"

Erden Timur’un Galatasaray’ın vizyonunu arttırdığını ifade eden Batum, "Erden Timur’u hepimiz seviyoruz. Çünkü Galatasaray’ın vizyonunu arttırdı. Bir anda Icardi’yi, Torreira’yı burada gördük, söyledikleri şeyler çok iyi. Hiç merak etmeyin. Galatasaray’ın vizyonunu arttıran başka bir insan vardı. 2010’lu yıllarda Ünal Aysal geldi bugün efsanemiz olan Muslera’yı 15 dakikada getirdi. Drogba’nın burada oynayacağını düşünebilir miydiniz? Inter ve Hollanda’nın yıldızı Sneijder’in burada Juventus’a gol atabileceği düşünebilir miydiniz? Vizyon bizde var. Bir başkan geliyor bir başkanın altında biri disiplin kurulu başkanlığına giriyor, Alp Yalman. Öbürü de Sportif AŞ’de sizin altınıza gelirim diyor. Bizim vizyonumuz çok geniş. Okan Buruk il Erden Timur şu anda muhteşem gidiyorlar. Ünal Aysal de demeç verdi, 'Biz son derece beraber çalışırız' dedi. Bizim burada yeni maceralar arama gibi şeyimiz yok. Bizim sağ ve sol bekimiz yoktu. 6 ay Angelino belliydi, sol bekimizi oraya koyamadık, Sparta Prag’a elendik. Bizim vizyonumuz daha yüksek. Biz Galatasaray’ı bölgesel güç haline getireceğiz, oradan da küresel güç olmasını sağlayacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Biz iyi ve akıllı Galatasaraylılarız. Bizim ne Okan Hoca ile ne Erden Timur ile ne başarılı olan hiç kimseyle bir problemimiz olmaz" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

"Erden Timur, bizimle çalışmak isterse hepimizin kapısı açık"

Erden Timur’un kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Sühely Batum, "Sizlerle nasıl görüşüyorum onunla da görüşüyorum ama bir gün bile, 'Bize gel, orayı bırak' gibi bir şeyi söyleyemeyiz. O Erden Timur’un kendi takdiridir. Bizimle çalışmak isterse hepimizin kapısı açık. Çok da seviniriz" dedi.

RAMS Park’ın yanında bulunan arazi ile ilgili de konuşan Batum, "60 dönümlük bir yer var. Orada çok amaçlı spor alanını yapacağız. 2 senedir nerede? Söz veriyoruz, biz bunu bitirecek sponsorlarla görüşmeler yapıldı. Bunu yüzde 100 bitireceğiz. Biz bunu yapmazsa eşim, çocuklarımız eve koymaz" diye konuştu. Süheyl Batum ayrıca amatör sporlar için de sponsorluklarla görüşmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Haberin Devamı