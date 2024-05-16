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Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum: Zarar 800 milyon dolar

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süheyl Batum#Dursun Özbek
Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum: Zarar 800 milyon dolar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 07:00

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Florya ve Riva projelerinde hata yapıldığını savundu. 

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G.Saray’ın 25 Mayıs’ta gerçekleşecek olan genel kurulu öncesinde başkan adayı olan Süheyl Batum projelerini açıklarken mevcut yönetimi Riva ve Florya projelerinde kulübü zarara uğratmakla suçladı. Batum yaptığı yazılı açıklamada Riva ve Florya projeleri için özetle şunları söyledi: “Riva‘da Galatasarayımız yaklaşık 300 milyon dolar zarara uğramıştır. Kulübün elde edeceği gelir, toplamın yüzde 20’sine tekabül ediyor. Sözleşme konusu villalar bitmemiştir yani natamamdır ve 7 ay geçmesine karşın G.Saray hiçbir aksiyon almamıştır.

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900 MİLYON DOLAR KAZANILABİLİR

Florya arazisinin hemen yanındaki proje emsal alındığında, Galatasaray’ın projesini kendisi yapması halinde kasasına en az toplamda 900 milyon dolar girmesi gerekir. Dursun Özbek’in birçok genel kurul üyemize ifade ettiği ‘Florya’nın yabancı menşeili bir şirkete 400 milyon dolara satıldığı, 70 milyon dolar avans alınacağı alınan avansla Bankalar Birliği’ne olan borcun kapatılacağı’ demeci değerlendirildiğinde G.Saray’ın Florya’dan 500 milyon dolar zarar etmesi muhtemeldir."

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#Galatasaray#Süheyl Batum#Dursun Özbek

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