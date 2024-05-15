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Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum: Riva, tarihin en kötü sözleşmesi

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#Galatasaray#Süyehl Batum#Dursun Özbek
Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum: Riva, tarihin en kötü sözleşmesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 07:00

Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum, Başkan Dursun Özbek ve yönetimini eleştirdi.

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Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum, Dursun Özbek ve yönetimini eleştirirken, “Riva Sözleşmesi tarihin en kötü sözleşmesi” dedi.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği’nin konuğu olan Batum, “Şampiyonluk sürecinde Riva sözleşmesi gözden kaçtı. Bu sözleşme tarihin gördüğü en kötü projedir. Burada anlaşma yapılan inşaat şirketinin hakları yüzde 80’lerde iken G.Saray’ın hakkı ise sadece yüzde 20’de kalmıştır. Kendi arsanız olsa yüzde 15-20 ile inşaata verir misiniz?” diye konuştu.

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#Galatasaray#Süyehl Batum#Dursun Özbek

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