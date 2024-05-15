Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum: Riva, tarihin en kötü sözleşmesi

Haberin Devamı

Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum, Dursun Özbek ve yönetimini eleştirirken, “Riva Sözleşmesi tarihin en kötü sözleşmesi” dedi.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği’nin konuğu olan Batum, “Şampiyonluk sürecinde Riva sözleşmesi gözden kaçtı. Bu sözleşme tarihin gördüğü en kötü projedir. Burada anlaşma yapılan inşaat şirketinin hakları yüzde 80’lerde iken G.Saray’ın hakkı ise sadece yüzde 20’de kalmıştır. Kendi arsanız olsa yüzde 15-20 ile inşaata verir misiniz?” diye konuştu.