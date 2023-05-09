Galatasaray - Başakşehir maçının tartışmalı pozisyonlarını Fırat Aydınus yorumladı! Penaltı doğru mu?

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Hürriyet Gazetesi yazarı Fırat Aydınus, Galatasaray'ın sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük avantaj sağladığı kritik maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

Fırat Aydınus'un sözleri şu şekilde:

EĞER ‘VAR’ YOK iSE HALiL UMUT MELER DE YOK!

Yapay zekanın hakem ve VAR ekibi olarak en sağlam atama yaptığı maç bu oldu. Halil Umut Meler U20 Dünya Kupası’na gideceği için sezon sonuna kadar Türkiye’de maç yönetemeyecek. Ülkemizi temsil edeceği için kendisine başarılar diliyoruz. Bu sezon Süper Lig’de 14. müsabakasını yöneten Meler, Galatasaray’ın 5, Başakşehir’in 3 maçında düdük çaldı. VAR masasında da ise, Avrupa arenasında VAR ve AVAR olarak görev yapan Abdulkadir Bitigen oturdu.

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MAÇTA UMARSIZ BiR GÖRÜNTÜ SERGiLEDi

HALiL UMUT MELER maçta bazı sarı kart ve faul hataları yaptı. Özellikle ceza sahası içerisindeki kritik pozisyonlarda ‘yer almada’ sorun yaşadı. Bu pozisyonlarda görüş açısı sıfır olan açılara giderek pozisyonları görememesinin sebebi bizzat kendisi oldu. Sanırım, “Bu maçtan sonra nasıl olsa sezon sonuna kadar Türkiye’de görev almayacağım” düşüncesiyle umarsız bir görüntü çizdi. Sezonun geneline baktığımızda, maç içerisindeki spesifik ve majör kararlarda VAR yardımı ile pozisyonu değerlendiren hakemler arasında ilk sırayı Meler alır. Galatasaray-Başakşehir maçındaki pozisyonlara gelince...

DUARTE’NiN iCARDi’YE HAREKETi PENALTIYDI

· DAKiKA 42: Başakşehirli Duarte’nin kayarak geldiği pozsiyonda kontrolsüz hareketinin devamında İcardi’ye yaptığı müdahale penaltıyı gerektiriyordu. Burada kesinlikle VAR hakeminin Meler’i çağırıp pozisyonu monitörden izletmesi gerekirdi. Ama bundan önce Meler’in pozisyonu görmesi ve görebilmesi için de yer alma açısını ve pozisyona yakınlığını bu seviyedeki bir FIFA hakeminden beklenen şekilde ayarlamalıydı.

DENiZ’iN KOLU DOĞAL KONUMDA DEĞiLDi

· DAKiKA 45+5: Sergio Oliveira’nın ortasında Deniz’in doğal konumda olmayan eline gelen topta, yine orta anında hareketlenen ve bundan dolayı pozisyonu göremeyen Meler, VAR’a giderek karar verebildi. Buradaki asıl soru işareti, VAR’ın bu pozisyonu Meler’e sadece fotoğraf olarak göstermesi ve akan oyunu monitöre getirmemesi idi.

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· DAKiKA 80: Topun ağlara gittiği Galatasaray kornerinde Meler, top oyuna girmeden düdüğü çalmıştı.