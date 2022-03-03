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Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

#Barcelona#Galatasaray
Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta

Galatasaray Barcelona maçı, Sarı Kırmızılı taraftarların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Barcelona ile daha önce 8 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, bu karşılaşmalardan 1 kez galip ayrıldı. Barcelona ise Sarı Kırmızılı temsilcimiz karşısında 5 karşılaşmadan galibiyet elde etti. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Galatasaray Barcelona maçı ile Sarı Kırmızılı temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi arenasındaki mücadelesi devam ediyor. İlk olarak Nou Camp'ta Katalan ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray, daha sonra kendi evinde ağırlayacak. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, o detaylar

BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona Galatasaray maçı, 10 Mart Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak. 

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Kompleksinde gerçekleşecek olan Galatasaray Barcelona maçı ise 17 Mart Perşembe günü oynanacak.

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