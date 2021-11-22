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Galatasaray Avrupa maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Marsilya maçı için geri sayım başladı

#Galatasaray#Marsilya
Galatasaray Avrupa maçı ne zaman oynanacak Galatasaray Marsilya maçı için geri sayım başladı

Galatasaray Avrupa maçı ile derbi sonrası ilk maçına çıkacak. Marsilya karşısında 3 puan elde etmesi halinde grubundaki yerini sağlamlaştıracak olan Galatasaray, ilk maçta elde ettiği beraberliği de telafi etmeye çalışacak. Peki, Galatasaray Avrupa maçı ne zaman oynanacak? İşte, Galatasaray Marsilya maçının tarihi ve detaylı bilgiler

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Galatasaray Marsilya maçı ile Avrupa mücadelesi devam ediyor. Marsilya ile kariyerindeki ikinci mücadelesine çıkmaya hazırlanan Galatasaray, bu maçtan galibiyet elde etmesi halinde gruptaki puanını 11'e çıkaracak. Peki, Galatasaray Avrupa maçı ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GALATASARAY AVRUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray'ın Marsilya ile oynayacağı Avrupa maçı, 25 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Mücadele Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) çıkan olay nedeniyle durdurulan Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya karşılaşmasının oynanmamasına karar verildi.

Groupama Stadı yetkilisi, hakem Ruddy Buquet'in 5. dakikada durdurulan karşılaşmanın, oyuncuların güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle oynanmamasına karar verdiğini açıkladı.

Ardından Buquet, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, müsabakayı önce başlatma kararı aldığına yönelik haberleri yalanladı. Buquet, durdurulan maçı hiçbir zaman yeniden başlatma kararı almadığını, kararının en başından beri maçın oynanmaması yönünde olduğunu söyledi.

Karşılaşma ile ilgili nihai karar açıklanmadan önce hakemin önce müsabakanın yeniden başlatılmasına karar verdiği ancak Marsilyalı futbolcularının sahaya çıkmak istememesi üzerine hakemin maçın oynanmaması yönünde kararını değiştirdiği belirtildi.

Ligde 14. haftanın son karşılaşmasında Olimpik Lyon taraftarları, korner kullanmak üzere olan Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet'in kafasına bir şişe su fırlatmıştı. Bunun üzerine yere düşen Payet, birkaç dakika sonra ayağa kalkabilmişti. Bu olayın ardından hakem, maçı 5. dakikada durdurmaya karar vermişti. Oyuncular, soyunma odasına gitmişti.

Fransız basınındaki haberlerde, Payet'e şişe fırlatan taraftarın tespit edildiği ve stattan çıkarıldığı belirtilmişti.

Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olimpik Marsilya, Nice-Olimpik Marsilya, Angers-Olimpik Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olimpik Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.

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