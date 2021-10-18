Galatasaray Avrupa maçı ne zaman? Lokomotif Moskova Galatasaray maçı için geri sayım başladı

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Lokomotif Moskova Galatasaray maçı, Sarı Kırmızılı ekip için büyük önem arz edecek. Bu mücadeleden alınacak olan galibiyet, gruptan çıkmak için büyük avantaj oluşturacak. Peki, Lokomotif Moskova Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

LOKOMOTİF MOSKOVA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu mücadelesinde Lokomotoif Moskova'ya konuk olacak. 21 Ekim 2021 tarihinde TSİ 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen'den canlı izlenebilecek.