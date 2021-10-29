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Galatasaray antrenmanında sürpriz ziyaret! Giancarlo Antognoni...

#Galatasaray#Fatih Terim#Fiorentina
Galatasaray antrenmanında sürpriz ziyaret Giancarlo Antognoni...

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Galatasaray'da bu sabah yapılan antrenmanı, Fatih Terim'in Fiorentina'da birlikte çalıştığı İtalyan efsane futbolcu Giancarlo Antognoni takip etti.

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Galatasaray Futbol Takımı, Süpr Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik antrenman yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

İTALYAN EFSANEDEN ZİYARET

Teknik direktör Fatih Terim'in Fiorentina'da birlikte çalıştığı, İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi oyuncularından Giancarlo Antognoni de antrenmanı takip etti.

Galatasaray antrenmanında sürpriz ziyaret Giancarlo Antognoni...

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#Galatasaray#Fatih Terim#Fiorentina

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