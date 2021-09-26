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Galatasaray Antalya'da dörtlü turnuvaya katılıyor!

#Galatasaray#Basketbol#Antalya 07 Basketbol
Galatasaray Antalyada dörtlü turnuvaya katılıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Antalya 07 Basketbol, Galatasaray, İzmit Belediyespor ve Nesibe Aydın’ın katılacağı “Cosmos CUP” Turnuvası, Nirvana Cosmopolitan Hotel - Cosmos Sports Center’da 29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek…

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Galatasaray Kadın Takımı,  29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Nirvana Cosmopolitan Hotel - Cosmos Sports Center’da gerçekleştirilecek olan “Cosmos CUP” Turnuvası'na katılıyor.

Galatasaray Kadın Takımı 27 Eylül’den itibaren Nirvana Cosmopolitan Hotel’de hazırlık kampına girecek.

Karşılaşmalar Nirvana Hotels ve BasketZone TV, Youtube kanallarından canlı yayınlanacak

Turnuva Programı:

29 Eylül 2021 | Çarşamba

14:00 | Nesibe Aydın – Antalya 07 Basketbol
16:30 | İzmit BelediyesporGalatasaray

30 Eylül 2021 | Perşembe

14:00 | Antalya 07 Basketbol – İzmit Belediyespor
16:30 | Galatasaray – Nesibe Aydın

1 Ekim 2021 Cuma

13.00 | İzmit Belediyespor – Nesibe Aydın
15.30 | Antalya 07 Basketbol – Galatasaray

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#Galatasaray#Basketbol#Antalya 07 Basketbol