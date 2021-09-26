Galatasaray Antalya'da dörtlü turnuvaya katılıyor!

Galatasaray Kadın Takımı, 29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Nirvana Cosmopolitan Hotel - Cosmos Sports Center’da gerçekleştirilecek olan “Cosmos CUP” Turnuvası'na katılıyor.
Galatasaray Kadın Takımı 27 Eylül’den itibaren Nirvana Cosmopolitan Hotel’de hazırlık kampına girecek.
Karşılaşmalar Nirvana Hotels ve BasketZone TV, Youtube kanallarından canlı yayınlanacak
Turnuva Programı:
29 Eylül 2021 | Çarşamba
14:00 | Nesibe Aydın – Antalya 07 Basketbol
16:30 | İzmit Belediyespor – Galatasaray
30 Eylül 2021 | Perşembe
14:00 | Antalya 07 Basketbol – İzmit Belediyespor
16:30 | Galatasaray – Nesibe Aydın
1 Ekim 2021 Cuma
13.00 | İzmit Belediyespor – Nesibe Aydın
15.30 | Antalya 07 Basketbol – Galatasaray