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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

Galatasaray, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı

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Galatasaray, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı
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Galatasaray Kulübü, kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen, 134 yıl önce bugün İstanbul'un Kandilli semtinde dünyaya gelmişti. İlk başkanımız Ali Sami Yen'i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Galatasaray, Ali Sami Yenin doğum gününü kutladı

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