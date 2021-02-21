Galatasaray Alanyaspor maçına damga vuran olay! Erol Bulut...

Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 mağlup edip üst üste 7. galibiyetini aldı. Sarı kırmızılı takım özellikle ikinci yarıda çok zorlanırken maç sonu Alanyaspor'un istatistikleri dikkat çekti.

Muslera'nın koruduğu kaleye büyük bir baskı kuran Alanyaspor, karşılaşma boyunca 24 şut atarken 12 korner kullandı, 634 pas yaptı. Alanyaspor, topa da %72 oranında sahip oldu.

BU SEZONUN EN DÜŞÜK YÜZDESİ

Galatasaray'ın topla oynama yüzdesi %28'de kalırken bu sayı sarı kırmızılılar için sezonun en düşük yüzdesi oldu. 8 şut çeken Galatasaray 1 isabet sağlarken isabetli tek şut golle sonuçlandı. Alanyaspor'un 634 pasına ise Galatasaray 250 pasla cevap verdi ve sadece 1 korner kullanabildi.

7 OCAK'TAKİ FENERBAHÇE MAÇI...

Galatasaray'ın istatistiklerde geride kalmasına rağmen Alanyaspor karşısında kazanması akıllara Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Alanyaspor'u mağlup ettiği maçı getirdi. 7 Ocak'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanmış ancak istatistiklerde rakibinin gerisinde kalmıştı.

Sarı lacivertli takım, sahasında Alanyaspor'u yendiği maçta tıpkı Galatasaray gibi %28 oranında topa sahip olmuştu. Fenerbahçe o maçta 233 pasta kalırken Çağdaş Atan'ın ekibi karşılaşmayı 572 pasla tamamlamıştı. Fenerbahçe'nin 2 kornerine ise Alanyaspor 9 korner ile cevap vermişti. Alanyaspor, şut sayılarında da 17'ye 13 üstünlük kurmuştu.

HEM TERİM HEM BULUT...

Son dönemlerin dikkat çeken teknik direktörü Çağdaş Atan'ın takımı Alanyaspor'a karşı hem Fatih Terim hem de Erol Bulut'un benzer durumlara düşmesi dikkatlerden kaçmazken bir başka ilginç not ise Alanyaspor'dan geldi.

G.SARAY'I YENDİĞİ MAÇTA NASILDI?

Akdeniz temsilcisi bu sezon %70 topa sahip olduğu 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabildi. Alanyaspor, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nda 3-2 yendiği maçta da %39 topla oynayarak galip gelmişti.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...