Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında mücadele edecek. Koronavirüs önelmleri çerçevesinde oynanacak maç öncesi, konuk ekip 10 puanla 1. sırada yer alırken, ev sahibi Galatasaray ise 7 puanla 4. sırada kendine yer buluyor. İşte, Galatasaray Alanyaspor maçı hakkında ayrıntılar...

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maç 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Saat 20.00'da başlayacak müsabaka, beIN Sports platformunda yayınlanacak.

MAÇ İÇİN SINIRLI SAYIDA LOCA

Süper Lig'in 5. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçına özel, sınırlı sayıda localar 15 Ekim Perşembe saat 11.00 itibariyle satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karara istinaden sınırlı sayıda olan localarımızın satışı başlanmakta olup, loca kapasitelerinin yüzde 50'si kadar Galatasaray taraftarı kabul edilecek.

Lütfen loca alımı yapmadan önce, Passolig kartlarının süresinin uzatılması gerekiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun COVID-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatı gereği aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekiyor.

1- Locaların açık ve kapalı alanlarının tamamında güvenli mesafeye özen gösterilmesi gerekmektedir.

2- Localara girecek taraftarlarımızın ateş ölçümlerinin yapılarak, ateşi 37.8 ve üzerinde olan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.

3- Localara girecek taraftarlarımızın tamamının maske kullanması gerekmektedir.

4- Misafir takım taraftarları localara alınmayacaktır.