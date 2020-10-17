Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, daha önceki yedi karşılaşmanın altısını kaybetmişti. Alanyaspor'un Süper Lig'e çıktığı 2016/17 sezonundan bu yana her maçta gol yediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Galatasaray. Galatasaray geçen sezon Süper Lig'deki en farklı yenilgisini Alanyaspor ile oynadığı son maçta almıştı. Süper Lig'de iki maçtır gol atamayan Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Roberto Mancini yönetiminde yaşamıştı.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son üç Süper Lig maçından dört puan çıkaran Alanyaspor (1G 1B 1M), daha önceki 15 karşılaşmada aynı puanı alabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonuna giren ve isabetli şut çeken iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor.

Younes Belhanda, Alanyaspor'a karşı sahaya çıktığı son dört Süper Lig maçında da gole katkı yapmayı başardı. Galatasaray santrforu Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'a karşı forma giydiği iki maçta birer gol kaydetti. Alanyaspor forması giyen Davidson, bu sezon Süper Lig'de hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı için sınırlı sayıda loca satışına başlandı

5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için sınırlı sayıda loca satışına başlandığını duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı karara istinaden sınırlı sayıda loca satışına başlandığı, loca kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyircinin kabul edileceği belirtildi.

Açıklamada, loca satışından önce taraftarların Passolig kartlarının süresini uzatması gerektiği aktarıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında localarda uyulması gereken kurallara da dikkat çekildi. Locaların açık ve kapalı alanlarında mesafeye özen gösterilmesi, ateşi 37,8 ve üzerinde olan taraftarların stada alınmayacağı kaydedildi. Localarda maske kullanılması gerektiği ve konuk takım taraftarlarının ise localara alınmayacağı ifade edildi. TFF, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıklamıştı.

Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Alanyaspor maçı 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Saat 20:00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.