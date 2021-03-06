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Basketbol
Haber Giriş: 06.03.2021 - 23:33 | Son Güncelleme:

Galatasaray: 87 - Darüşşafaka Tekfen: 98

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Galatasaray: 87 - Darüşşafaka Tekfen: 98

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Galatasaray'ı 98-87 yendi.

Konuk ekip, 12. galibiyetini elde etti. Ev sahibi ise 16. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreği çekişmeli geçerken Galatasaray, birinci periyodu 28-25 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin son anlarında etkili olan Darüşşafaka Tekfen, devreyi 50-47 üstün kapattı.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren konuk ekip, üçüncü çeyreği 74-60 önde bitirdi.

Üstünlüğünü son periyotta da koruyan konuk ekip, maçı da 98-87 kazandı.

ING Basketbol Süper Ligi - Galatasaray: 87 - Darüşşafaka Tekfen: 98
Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Alper Özgök
Galatarasay: Jackson 12, Crawford 24, Göksenin Köksal 6, Motum 16, Jefferson 8, Barış Ermiş, Yiğit Arslan 6, Ragıp Berke Atar 8, Caner Erdeniz 3, Marei 4
Darüşşafaka Tekfen: Andrews 25, Magette 5, Doğuş Özdemiroğlu 12, Luther 11, Jerrett 16, Erkan Veyseloğlu, Eray Akyüz, Berk Demir 12, Gulley 11, Emircan Koşut 3, Sinan Güler 3, Görkem Doğan
1. Periyot: 28-25
Devre: 47-50
3. Periyot: 60-74
Beş faulle çıkan: 39.44 Jerrett (Darüşşafaka Tekfen)

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