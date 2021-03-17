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Spor Arena
Haber Giriş: 17.03.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Galatasaray 74-91 Fenerbahçe (FIBA Kadınlar Avrupa Ligi)

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Galatasaray 74-91 Fenerbahçe (FIBA Kadınlar Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague Kadınlar Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray'ı 91-74 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 19 Mart'ta oynanacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar EuroLeague çeyrek final ilk maçında Galatasarayı 91-74lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Salamanca Pabellon Municipal Wurzburgda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Öznur Kablo’dan Alina Iagupova, attığı 32 sayıyla en skorer isim oldu.

Serinin ikinci maçı 19 Mart Cuma günü TSİ 18.00’da yine aynı salonda oynanacak. İki maç üzerinden oynanan seride 1-1’lik eşitlik olması halinde ise sayı farkına bakılacak.

Galatasaray 74-91 Fenerbahçe (FIBA Kadınlar Avrupa Ligi)

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