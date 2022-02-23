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Galatasaray 69-63 Fenerbahçe Safiport (Maçın özeti)

#Kadınlar Basketbol Derbisi#Galatasaray-Fenerbahçe Maçı#Seoanasayfa
Galatasaray 69-63 Fenerbahçe Safiport (Maçın özeti)

Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16'ncı hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport'u 69-63 mağlup etti

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Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16’ncı hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport’u 69-63 mağlup ederek 10’uncu galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekipte Kelsey Plum kaydettiği 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

GALATASARAY: Plum 29, Davis 11, Merve Aydın 12, Sude Yılmaz 11, Krajisnik 6, Gizem Başaran Turan, Eda Şahin

FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 12, McBride 12, Tuğçe Canıtez 8, Sabally 14, Williams 10, Hartley 4, Manolya Kurtulmuş 3

1’İNCİ PERİYOT: 21-17

İLK YARI: 36-33

3’ÜNCÜ PERİYOT: 46-46

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#Kadınlar Basketbol Derbisi#Galatasaray-Fenerbahçe Maçı#Seoanasayfa

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