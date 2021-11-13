Galatasaray 5-2 Bursaspor (Maçın özeti ve goller) Fatih Terim'den maça damga vuran sağ bek tercihi! Fenerbahçe maçı öncesi...

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Galatasaray ile Bursaspor, milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Sarı-kırmızılı takım 5-2 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 4, 17, 44. dakikalarda Diagne, 8. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 59. dakikada Ömer Bayram attı. Bursaspor'un sayılarını ise 29. dakikada İsmail Yüksek ve 38. dakikada Elton Acolatse kaydetti.

Galatasaray mücadeleye şu 11'le başladı: İsmail, Van Aanholt, Marcao, Alpaslan, Emre Kılınç, Aytaç, Assunçao, Oğulcan, Atalay, Babel, Diagne

İkinci yarıya Alpaslan'ın yerine Nelsson, Assunçao'nu yerine Ömer Bayram ve İsmail Çipe'nin yerine Fatih Öztürk oyuna dahil oldu.

ALTINORDU TEKNİK DİREKTÖRÜ EROĞLU MAÇI İZLEDİ

Galatasaray-Bursaspor mücadelesini Fatih Terim ile birlikte Arda Turan ve Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu izledi.

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FATİH TERİM'DEN SAĞ BEKTE OĞULCAN ÇAĞLAYAN TERCİHİ

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Bursaspor maçında sağ bekte Oğulcan Çağlayan'a görev vermesi ve 25 yaşındaki futbolcunun bu mevkideki performansı çok konuşuldu.

1 GOL 2 ASİST! TARAFTAR ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Oğulcan Çağlayan, sağ bekte görev yaptığı mücadeleyi 1 gol 2 asistle tamamladı. Hücuma çıkışları dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, savunmada da kritik müdahalelerde bulundu.

Mücadeleyi takip eden Sarı-kırmızılı taraftarlar, Oğulcan Çağlayan'ın sağ bekteki performansına ve Fatih Terim'in bu tercihini övgüler yağdırdı.



"FENERBAHÇE DERBİSİNDE OĞULCAN OYNASIN"

Fatih Terim'in Bursaspor karşısında sağ bekte oynattığı ve iyi performans aldığı Oğulcan Çağlayan'ın milli ara dönüşü oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev yapabileceği şekilde yorumlar da sosyal medyada çokça yapıldı.

BOEY EN AZ 1 AY DAHA YOK, YEDLIN BEKLENENİ VEREMİYOR

Marsilya maçında oynadıktan sonra sakatlığı nükseden ve tedavi için Fransa'ya giden Sacha Boey, en az 1 ay daha forma giyemeyecek. Boey'in yokluğunda formayı alan DeAndre Yedlin'in performansı ise yeterli bulunmuyor.

RİZESPOR İLE KRİZE SEBEP OLMUŞTU

Yaz transfer dönemi boyunca Galatasaray arasında büyük bir krize sebep olan Oğulcan Çağlayan için Sarı-kırmızılı yönetim 1.2 milyon Euro ve 506 bin 275 TL ödemiş ve oyuncunun lisansının çıkmasını sağlamıştı.

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LİGDE YALNIZCA 72 DAKİKA SÜRE BULDU

Geçen sezonun başında bedelsiz olarak transfer edilen ancak geride kalan transfer döneminde 1.2 milyon Euro ödenen Oğulcan Çağlayan, Fatih Terim tarafından 3 lig maçında yalnızca 72 dakika süre aldı.

"GAZİANTEP FK İSTİYOR" İDDİASI

Galatasaray'da süre bulmakta zorlanan Oğulcan Çağlayan'ı Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut'un kadrosunda görmek istediği, yönetimin de bu konuyla ilgili Galatasaray ile görüşeceği iddia ediliyordu.

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilir veya skoru takip edebilirsiniz.

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İşte sosyal medyada Oğulcan Çağlayan'ın Bursaspor maçındaki performansı için yapılan bazı yorumlar: