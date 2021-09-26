Galatasaray 2-1 Göztepe (Maçın özeti ve golleri)

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak 4 maç aradan sonra galibiyete ulaştı.
Karşılaşmanın 43. dakikada Ndiaye ile öne geçen Göztepe, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Galatasaray, 49. dakikada Halil Dervişoğlu ile skora denge getirdi. Galibiyet golü ise 56. dakikada Morutan'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte 3 puan hasretine son veren Galatasaray 11 puana yükseldi. Göztepe ise 5 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak topun sahibi oldu.
37. dakikada Galatasaray, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasında gole yaklaştı. Ceza sahası içinde geri pası uzaklaştıramayan İrfan Can, meşin yuvarlağı sol çaprazdaki Halil Dervişoğlu'na kaptırdı. Halil'in uygun durumda İrfan Can'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top Soner Aydoğdu'ya çarparak kornere gitti.
41. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Van Aanholt'un uygun durumda vuruşunda, savunma topun kaleye gitmesini önledi.
43. dakikada konuk takım Göztepe öne geçti. Rakip yarı alanın ilk metrelerinde sağ kanatta Luyindama'dan topu kapan Halil Akbunar bekletmeden pasını savunma arkasına sarkan Ndiaye'ye gönderdi. Kaleci Muslera'yı önde yakalayan Ndiaye'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Müsabakanın devre arasına Göztepe 1-0 önde girdi.
49. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Göztepe'nin çıkarken kaptırdığı topu alan Halil Dervişoğlu uzak mesafeden şutunu çekti. Kaleci İrfan Can Eğribayat, yerden yavaş gelen meşin yuvarlağı elinden kaçırınca top çizgiyi geçti: 1-1.
56. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Morutan, önce Berkan Emir ardından da Arslanagic'i çalımlayarak ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Rumen futbolcu, yakın köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.
58. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından sert şutunda, top yandan auta gitti.
73. dakikada savunma arkasına sarkarak hızla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, ayaklarıyla topu önledi. Dönen meşin yuvarlağı tamamlamak isteyen Cicaldau'nun vuruşunda araya giren savunma topu kornere çeldi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Atınç, Dino, Berkan Emir, Soner, Obinna, Tjanic, Halil, Lourency, Ndiaye