Galatasaray, 14. ölüm yıl dönümünde Jupp Derwall'i andı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden eski teknik direktörümüz Jupp Derwall'i, aramızdan ayrılışının 14. yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Derwall'in Galatasaray'da yaptıklarından da bahsedilen mesajda, "1984 sonrasındaki tüm zaferler onun hesabına yazıldı." denildi.

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