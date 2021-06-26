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GeriFutbol Galatasaray, 14. ölüm yıl dönümünde Jupp Derwall'i andı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.06.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

Galatasaray, 14. ölüm yıl dönümünde Jupp Derwall'i andı

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Galatasaray, 14. ölüm yıl dönümünde Jupp Derwall'i andı

Galatasaray Kulübü, eski teknik direktörlerinden Jupp Derwall'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden eski teknik direktörümüz Jupp Derwall'i, aramızdan ayrılışının 14. yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Derwall'in Galatasaray'da yaptıklarından da bahsedilen mesajda, "1984 sonrasındaki tüm zaferler onun hesabına yazıldı." denildi.

Galatasaray, 14. ölüm yıl dönümünde Jupp Derwalli andı

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